Лавров призвал США «без болтовни» заняться вопросами кибербезопасности

Сингапур, 2 августа. Москва неоднократно предлагала Вашингтону рассмотреть в серьезном ключе актуальные проблемы кибербезопасности, однако пока на практике сотрудничества по данным вопросам не получается, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы многократно предлагали нашим коллегам заняться проблемами кибербезопасности всерьез, без болтовни, без каких-то огульных обвинений​​​», — сказал министр.

Лавров обратил внимание, что Соединенные Штаты на уровне президента и госсекретаря высказывают заинтересованность в переводе обсуждения на профессиональную основу, однако на практике никаких подвижек в процессе не наблюдается.

Стоит отметить, что российская сторона серьезно относится к обеспечению кибербезопасности в стране. Президент РФ Владимир Путин ранее обозначил защиту от кибератак как государственную задачу.