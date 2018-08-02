Меню
Политика
Лавров призвал США «без болтовни» заняться вопросами кибербезопасности
Общество
Часть залов Михайловского замка в Петербурге отреставрируют к концу 2020 года
Следующая новость
Загрузка...

    Лавров призвал США «без болтовни» заняться вопросами кибербезопасности

    64

    Лавров призвал США «без болтовни» заняться вопросами кибербезопасности

    Сингапур, 2 августа. Москва неоднократно предлагала Вашингтону рассмотреть в серьезном ключе актуальные проблемы кибербезопасности, однако пока на практике сотрудничества по данным вопросам не получается, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Мы многократно предлагали нашим коллегам заняться проблемами кибербезопасности всерьез, без болтовни, без каких-то огульных обвинений​​​», — сказал министр.

    Лавров обратил внимание, что Соединенные Штаты на уровне президента и госсекретаря высказывают заинтересованность в переводе обсуждения на профессиональную основу, однако на практике никаких подвижек в процессе не наблюдается.

    Стоит отметить, что российская сторона серьезно относится к обеспечению кибербезопасности в стране. Президент РФ Владимир Путин ранее обозначил защиту от кибератак как государственную задачу.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.