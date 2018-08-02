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Смолов объяснил, почему протаранил ограждения спорткаром за 9 миллионов рублей
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    Смолов объяснил, почему протаранил ограждения спорткаром за 9 миллионов рублей

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    Смолов объяснил, почему протаранил ограждения спорткаром за 9 миллионов рублей

    Краснодар, 2 августа. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов признал, что находился за рулем спортивного автомобиля BMW, который накануне влетел в ограждения на Ставропольской улице Краснодара.

    В четверг спортсмен общался с полицией в присутствии сотрудников службы безопасности «Краснодара», сообщает Mash. Спортсмен связал ДТП с плохим самочувствием. За оставление места ДТП Смолова могут лишить прав или арестовать на 15 суток.

    Напомним, об аварии с участием спортивного авто за девять миллионов рублей, принадлежащего нападающему «Краснодара», стало известно накануне. Ответа на вопрос, кто находился за рулем BMW M5 First Edition, в среду получено не было — СМИ писали, что это могла быть девушка футболиста или его друг.

    Автор: Федор Веснин
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