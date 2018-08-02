Торговля органами в «курортном» Тунисе: почему врачи массово бегут из страны

Москва, 2 августа. «Курортный» Тунис столкнулся с новой серьезной проблемой: североафриканскую страну массово покидает медицинский персонал. Ожидается, что в будущем из-за сложной политической обстановки Тунис могут покинуть около 1500 врачей, уже к 2022 году страна лишится 2700 медсотрудников.

Местные СМИ сообщают, что на родину не хотят возвращаться 55% студентов медицинских учреждений, которые отправились обучаться за границу. По словам генсека Тунисского общего профсоюза Нуреддина Таббуби, всему виной нехватка более 300 наименований лекарств, отсутствие оборудования и инструментов, а также разрушающаяся инфраструктура. По последним данным, врачам постоянно не доплачивают за их работу.

О плачевной и критической ситуации в сфере здравоохранения Туниса подробно рассказала международный редактор Central European Journal of International Security Studies, политолог международник Наталья Пискунова. По ее словам, на юге страны происходит основное обострение проблемы. Там врачей буквально заставляют принимать участие в торговле донорскими органами на «черном рынке».

«Идет угроза для медицинского персонала, так как их заставляли под прессингом участвовать в таких страшных вещах, как донорская торговля органами», — пояснила эксперт, отметив, что в связи с такой ситуацией и нестабильностью на юге страны медики просто вынуждены бежать из Туниса.

Говоря о последствиях, Пискунова отметила, что грядет дальнейшая дестабилизация во всех главных областях, за счет которых существует Тунис. Кроме того, существует угроза для политической, экономической и демографической ситуации, передает издание «Ньюинформ».

Ранее Федеральное агентство новостей на собственном опыте убедилось, что Тунис, некогда слывший туристическим раем, все больше теряет этот статус, становясь местом не просто неблагополучным, но и опасным. Теперь не секрет, что посольство Туниса заманивает туристов, отказываясь признать угрозу терроризма в стране.