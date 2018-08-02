«Спекуляция на гибели людей»: эксперт опроверг фейк о связи убитых в ЦАР россиян с добычей золота

Москва, 2 августа. Политолог-африканист Александр Зданевич опроверг появившуюся в ряде СМИ теорию о том, что убитые в Центральноафриканской республике российские журналисты снимали фильм про некие «тайные золотые прииски».

Некоторые издания распространили информацию о том, что в ЦАР есть золотые шахты, которые якобы работают «под контролем российских специалистов». Речь, вероятнее всего, идет о руднике, который сначала принадлежал канадской компании Axmin , а после 2013 года попал в руки террористов из группировки «Селека». При этом уже тогда сообщалось о том, что запасы золота практически исчерпаны: в день старатели намывали горсть золота, не больше.

Однако, по словам экспертов, золотодобыча не слишком развита в ЦАР. Здесь добывают преимущественно оловянные руды, медь, алмазы и уран, но не золото. Наличие некоей «тайной» золотой шахты тоже маловероятно. Зданевич отмечает, что в настоящее время отношения между Россией и ЦАР хорошие, поэтому портить их какими-то сомнительными операциями не выгодно никому.

«Сейчас будет появляться много нездоровых сенсаций такого рода, но это лишь спекуляция на гибели людей. Заниматься какими-то подковерными проектами на таком фоне было бы просто некрасиво и невыгодно», — пояснил изданию Nation News эксперт.

Напомним, что накануне стало известно о трех россиянах, погибших в ЦАР. Впоследствии выяснилось, что погибшие оказались журналистами, которые приехали в Африку по туристическим визам. Речь идет о Кирилле Радченко, Александре Расторгуеве и Орхане Джемале, чьи тела были обнаружены в 33 км от города Сибут. Как рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, следов пыток на телах не обнаружено.