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Партнер «Газпрома» рассказал о стоимости «Северного потока — 2» при альтернативном маршруте
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    Партнер «Газпрома» рассказал о стоимости «Северного потока — 2» при альтернативном маршруте

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    Партнер «Газпрома» рассказал о стоимости «Северного потока — 2» при альтернативном маршруте

    Москва, 2 августа. Стоимость строительства газопровода «Северный поток — 2» даже при альтернативном маршруте может остаться прежней, заявил член совета управляющих австрийской компании OMV Манфред Ляйтнер​​​.

    Компания OMV — один из европейских партнеров «Газпрома» по реализации проекта газопровода. По словам Манфреда Ляйтнера, был разработан альтернативный маршрут, который не требует разрешения на строительство от властей Дании.

    «Его реализация приведет к дополнительным затратам, это правда. Но общая стоимость проекта все еще может сохраниться на прежнем уровне», — сказал представитель компании.

    Известно, что общая стоимость проекта составит 9,5 млрд евро. Это предполагает прокладку труб от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Вторая нитка будет построена рядом с действущим «Северным потоком».

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что компания предусмотрела меры на случай, если Дания откажет в разрешении. По данным Nord Stream 2 AG, альтернативный маршрут прокладки труб длинее основного на десять километров. Здесь же отметили, что серьезного увеличения стоимости проекта не будет.

    Автор: Юлия Шелковенко
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