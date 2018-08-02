Катастрофа у него в голове: в Совфеде резко ответили Грымчаку на слова о превращении Крыма в «пустыню»

На Украине рассказали об «экологической катастрофе» в Крыму из-за засухи, полуостров якобы ревращается в «пустыню». На «восстановление» экосистемы потребуется не менее 10 лет, заявил так называемый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

«Наши снимки со спутников показывают, что фактически на сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма либо полностью исчезло, либо не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году», — сказал Грымчак.

Сенатор от РК, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей резко отреагировал на высказывание Грымчака.

«Полагаю, полная катастрофа у него в голове. Украинским властям очень хочется, чтобы в Крыму все пришло в упадок, именно этим желанием и обусловлены высказывания подобного рода. С точки зрения экологии, в Крыму все нормально, это касается и сферы туризма. Развивается сельское хозяйство и промышленность», — говорит член комитета Совета Федерации по международным делам.

Собеседник агентства также добавил, что в этом году в Крыму действительно наблюдается засуха из-за жаркой погоды, в первую очередь это касается северных регионов полуострова.

«Однако аналогичную засуху мы можем наблюдать на юге Херсонской области. При этом я подчеркну, что мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить Крым поливной водой для сельскохозяйственных нужд. Определенные сложности с этим вопросом действительно есть, но они имели место и тогда, когда Крым находился в составе Украины», — подчеркивает сенатор.

Он также рассказал, что в 1994 году в Крыму была сильная засуха, которая привела практически к полной потере урожая, ситуацию не смогла исправить даже днепровская вода.

«И если в то время не было никаких шансов решить эту проблему, то теперь, когда Крым вновь стал частью России, мы ее решим. Уверен, мы будем обеспечены поливной водой во всех регионах. У нас есть много проектов, в частности, проект использования очистных вод для сельхознужд, проект опреснения воды», — перечисляет парламентарий.

В настоящий момент на севере Крыма установлены опытные опреснительные установки, они эффективные и недорогие. Вместе с тем сенатор от Республики Крым указал, что ранее, до воссоединения полуострова с РФ, здесь наблюдались проблемы даже с питьевой водой — иногда она подавалась один раз в неделю. Сейчас же подобных сложностей в Крыму нет, вода подается круглосуточно и никаких ограничений нет.

Напомним, Крым присоединился к России в 2014 году, за это решение проголосовало более 95% местного населения.