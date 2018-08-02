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Генпрокурор Украины рассказал, когда начнется суд над Савченко и Рубаном
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    Генпрокурор Украины рассказал, когда начнется суд над Савченко и Рубаном

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    Генпрокурор Украины рассказал, когда начнется суд над Савченко и Рубаном

    Киев, 2 августа. Суд над депутатом Верховной рады Надеждой Савченко и главой Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном планируется начать в 2018 году, сообщил в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко.

    Он заявил, что следствие по их делу завершено. По словам Луценко, необходимые доказательства «подготовки масштабного теракта» в Киеве были собраны.

    «Считаем, что еще в этом году суд должен начаться и войти в активную фазу», — подчеркнул украинский генпрокурор в ходе брифинга в четверг.

    Депутат Рады Надежда Савченко обвиняется украинскими властями в планировании терактов в здании парламента Украины и в правительственном квартале. В настоящее время Савченко находится под арестом. Она не признает обвинений и объявила голодовку. Савченко могут приговорить к тюремному заключению сроком от пяти лет до пожизненного.

    Рубан был задержан на въезде в подконтрольную Киеву территорию в Донбассе. По официальной информации, при нем было найдено большое количество оружия. Рубана в Киеве также подозревают в планировании теракта и незаконном хранении оружия.

    Ранее на заседании в суде депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила Киев в неком «сговоре» с Москвой, заявив, что раскрыла «предательство», «еще когда летала».

    Автор: Василий Котов
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