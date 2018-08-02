МВД РФ предлагает запретить ученикам автошкол выезжать на магистрали

Москва, 2 августа. Законопроект об ужесточении экзамена на водительские права предполагает запрет для учеников автошкол выезжать на магистрали, сообщили в пресс-центре министерства внутренних дел России.

В МВД предложили законопроект, который предполагает объединение частей «площадка» и «город» во время сдачи экзамена на водительские права в одну. Кроме того, этот же документ предполагает запрет для обучающихся выезда на автомагистрали, движение на которых отличается повышенной скоростью.

«Учитывая развитие улично-дорожной сети и наличие автомобильных дорог, по своим характеристикам не отличающихся от автомагистралей, но при этом не обозначенных дорожным знаком «Автомагистраль», ограничение на учебную езду на автомагистралях в настоящее время является некорректным», — объяснили в пресс-службе ведомства.

В конце июля Госдума России одобрила в третьем чтении закон, который предлагает разрешить регистрацию новых автомобилей без поездки в ГИБДД.