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Мы защищаем свои интересы: в Венгрии ответили на страхи Киева потерять Закарпатье
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    Мы защищаем свои интересы: в Венгрии ответили на страхи Киева потерять Закарпатье

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    Мы защищаем свои интересы: в Венгрии ответили на страхи Киева потерять Закарпатье

    Москва, 2 августа. Министерство иностранных дел Украины требует разъяснений от Венгрии в связи с «недружественными шагами» Будапешта — решением учредить должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области. 

    Соответствующая нота была вручена Ласло Папу, временному поверенному в делах этой страны на территории, пока контролируемой Киевом. По мнению украинского руководства, действия соседей являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины. 

    Комментируя процессы, идущие в Закарпатской области, известный венгерский политолог Габор Штир заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что Венгрия не является врагом Украины и вовсе не стремится с помощью развития неких сепаратистских тенденций отторгнуть данный регион. 

    «Все, чем мы занимаемся, это защита национальных меньшинств, проживающих в Закарпатье, — констатировал Штир. — Мы защищаем свои интересы».

    Город Берегово в Закарпатье.

    По мнению собеседника ФАН, если даже в Закарпатье идут сепаратистские процессы, то Киеву стоит задуматься, все ли он правильно делает, а не сваливать ответственность на соседей.

    В свою очередь, директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин отметил, что ползучий «парад суверенитетов» на Украине спровоцировал сам Киев. Именно украинское руководство, проводящее политику унификации, неприемлемую для народов и этносов, населяющих данную территорию, виновно в грядущем неизбежном распаде некогда единого политического пространства. 

    Стоит отметить, что ФАН на протяжении многих месяцев обращает внимание на происходящее в Закарпатье. Еще в марте этого года депутат Верховной рады Юрий Береза после поездки в самый западный регион страны заявил о том, что не нашел там Украины, зато обнаружил, что Закарпатье «идет по пути Крыма».

    Автор: Наталья Макеева
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