«Она явно все ненавидит»: в Сети смеются над фото работающей в огороде Меланьи Трамп

Вашингтон, 2 августа. Фотография первой леди США Меланьи Трамп, работающей в Kitchen Garden у Белого Дома, стала новым мемом, сообщил Business Insider.

Пользователи заметили, что супруга американского президента была одета в дорогую клетчатую рубашку и новые кеды Converse. Комментаторы смеются над выбранной первой леди одеждой, которая совсем не подходит для работы в огороде. По мнению пользователей, такой образ Трамп подчеркивает дистанцию между ней и простой работой.

В Сети обратили внимание на неестественную позу Меланьи Трамп, которая сразу же стала поводом для новых шуток в адрес первой леди.

«Эти кеды сияют чистотой, как и подошвы моей тренировочной обуви», — написала пользователь.

these look exactly like my workout soles. because i work out as much as this chick gardens pic.twitter.com/s2mwLKRK7b — christine teigen (@chrissyteigen) July 31, 2018

«Люблю бывать на открытом воздухе», — добавил другой.

«Причина, по которой никто не любит Меланию, — она явно все ненавидит», — написал комментатор.

The reason no one likes Melania because she clearly hates everything. pic.twitter.com/hMGhutHkiC — Talia (@2020fight) July 31, 2018

Комментаторы нашли место, куда неестественная поза Меланьи Трамп гармонично «вписалась» бы. Пользователи решили, что Меланья Трамп вместе с легендарным музыкантом Майклом Джексоном отлично бы смотрелась на танцполе.

«Кто плох (в садоводстве)?» — задался вопросом пользователь.

В середине июля в Сети бурно обсуждалась реакция Меланьи Трамп после рукопожатия президента России Владимира Путина в ходе российско-американского саммита в Хельсинки. Она, улыбаясь, пожала руку Путину, а затем резко изменилась в лице.