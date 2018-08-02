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«Она явно все ненавидит»: в Сети смеются над фото работающей в огороде Меланьи Трамп
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    «Она явно все ненавидит»: в Сети смеются над фото работающей в огороде Меланьи Трамп

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    «Она явно все ненавидит»: в Сети смеются над фото работающей в огороде Меланьи Трамп

    Вашингтон, 2 августа. Фотография первой леди США Меланьи Трамп, работающей в Kitchen Garden у Белого Дома, стала новым мемом, сообщил Business Insider.

    Пользователи заметили, что супруга американского президента была одета в дорогую клетчатую рубашку и новые кеды Converse. Комментаторы смеются над выбранной первой леди одеждой, которая совсем не подходит для работы в огороде. По мнению пользователей, такой образ Трамп подчеркивает дистанцию между ней и простой работой.

    В Сети обратили внимание на неестественную позу Меланьи Трамп, которая сразу же стала поводом для новых шуток в адрес первой леди.

    «Эти кеды сияют чистотой, как и подошвы моей тренировочной обуви», — написала пользователь. 

    «Люблю бывать на открытом воздухе», — добавил другой. 

    «Причина, по которой никто не любит Меланию, — она явно все ненавидит», — написал комментатор. 

    Комментаторы нашли место, куда неестественная поза Меланьи Трамп гармонично «вписалась» бы. Пользователи решили, что Меланья Трамп вместе с легендарным музыкантом Майклом Джексоном отлично бы смотрелась на танцполе.

    «Кто плох (в садоводстве)?» — задался вопросом пользователь. 

    В середине июля в Сети бурно обсуждалась реакция Меланьи Трамп после рукопожатия президента России Владимира Путина в ходе российско-американского саммита в Хельсинки. Она, улыбаясь, пожала руку Путину, а затем резко изменилась в лице. 

    Автор: Дарья Смолина
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