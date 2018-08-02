«Берегите котиков»: ироничный инопланетянин Альф вернется на экраны

Москва, 2 августа. Кинокомпания Warner Bros. планирует перезапустить сериал про инопланетянина «Альф». Об этом рассказал портал Variety.

Отмечается, что проект находится в ранней степени разработки: не выбраны ни сценарист, ни исполнители главных роль. Известно, впрочем, что действие будет происходить в наше время. Будет ли новый «Альф» идейным продолжением культового сериала из 90-х или история начнется заново, неизвестно.

Берегите своих котиков! Warner Bros. официально анонсировали продолжение сериала «Альф»! Пока неизвестно, в каком виде предстанет Альф - снова кукольном или CGI. pic.twitter.com/s7exXY8GVt — КиноАлхимик (@filmalchemist) August 2, 2018

Напомним, сериал «Альф» показывали в США с 1986 по 1990 год. В середине 90-х инопланетянин с планеты Мелмак покорил и сердца российских телезрителей.

Актер Миху Месарош, исполнявший роль Альфа в эпизодах, умер в 2016 в Лос-Анжелесе в возрасте 76 лет.