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Общество
«Берегите котиков»: ироничный инопланетянин Альф вернется на экраны
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    «Берегите котиков»: ироничный инопланетянин Альф вернется на экраны

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    «Берегите котиков»: ироничный инопланетянин Альф вернется на экраны

    Москва, 2 августа. Кинокомпания Warner Bros. планирует перезапустить сериал про инопланетянина «Альф». Об этом рассказал портал Variety. 

    Отмечается, что проект находится в ранней степени разработки: не выбраны ни сценарист, ни исполнители главных роль. Известно, впрочем, что действие будет происходить в наше время. Будет ли новый «Альф» идейным продолжением культового сериала из 90-х или история начнется заново, неизвестно.

    Напомним, сериал «Альф» показывали в США с 1986 по 1990 год. В середине 90-х инопланетянин с планеты Мелмак покорил и сердца российских телезрителей. 

    Актер Миху Месарош, исполнявший роль Альфа в эпизодах, умер в 2016 в Лос-Анжелесе в возрасте 76 лет. 

    Автор: Федор Веснин
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