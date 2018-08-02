Боевики на юге Сирии сдали более 650 единиц военной техники

Москва, 2 августа. Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской сообщил, что незаконные вооруженные формирования на юге Сирии добровольно сдали более 650 единиц военной техники и вооружения.

Соответствующее заявление прозвучало на брифинге министерства обороны России. По словам Рудского, боевики также сдали 23 пусковые установки противотанковых ракет, 60 минометов, 17 реактивных систем залпового огня, 35 зенитных орудий, 10 зенитных самоходных установок «Шилка», 28 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также 39 танков.

Напомним, ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает получать тяжелое вооружение от членов незаконных вооруженных формирований, пожелавших урегулировать свой статус в Эль-Кунейтре.