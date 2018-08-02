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В Росавиации опровергли опасное сближение самолетов над Турцией
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    В Росавиации опровергли опасное сближение самолетов над Турцией

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    В Росавиации опровергли опасное сближение самолетов над Турцией

    Москва, 2 августа. Никакого опасного сближения самолетов в воздушном пространстве Турции не было, заявили Федеральному агентству новостей в Росавиации.

    Ранее сообщалось об опасном сближении неопознанного самолета с российским лайнером в турецком воздушном пространстве над Черным морем.

    Как рассказали в ведомстве, пилоты по приземлению в Москве доложили об инциденте в Росавиацию, было проведено расследование. Выяснилось, что во всем виновата система предупреждения столкновения самолетов TCAS. Как уточнил источник ФАН, при превышении скорости вертикального набора высоты она срабатывает, показывая сближение. При этом никакого воздушного судна в опасной близости не было, поэтому данный случай не был идентифицирован как авиационный инцидент.

    По данным СМИ, случай произошел с самолетом A-330 рейса Анталья-Москва авиакомпании IFly. Сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном сработала, когда самолет летел из Антальи в Москву и приближался к российской границе. Пилоты при этом последовали рекомендациям и изменили высоту.

    В Росавиации опровергли опасное сближение самолетов над Турцией

    Автор: Алия Садыкова
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