Сирия сегодня: Дамаск восстанавливает Алеппо, мирные жители возвращаются из Ливана в САР

Сирия, 2 августа. Свыше 200 сирийцев за прошедшие сутки вернулись из Ливана в свои дома. Официальный Дамаск приступил к реализации государственной программы по восстановлению Алеппо. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) рассмотрит использование химического оружия на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Возвращение домой

Более 200 мирных жителей вернулись в САР в свои дома с территории Ливана за прошедшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки с территории Ливана через пункт пропуска «Аль-Кусайр» (Кусайр) в Сирию прибыл 201 человек (женщин – 61, детей – 102)», — говорится в документе.

В Центре отмечают, для содействия возвращению беженцев в места довоенного проживания правительство Ливана проводит мероприятия по организации взаимодействия с властями САР, обеспечению работы пунктов приема мирных жителей для добровольного возвращения в Сирию и транспортировки беженцев по Ливанской территории.

Сообщается, что всего с 18 июля текущего года из Ливана возвратилось 4375 беженцев. Кроме того, с территории Иордании в САР прибыло 318 человек.

Восстановление Алеппо

Официальный Дамаск начал реализовывать государственную программу по восстановлению населенных пунктов в освобожденной от боевиков незаконных вооруженных формирований провинции Алеппо. Об этом рассказал заместитель губернатора провинции Хамид Кюйно.

«Государственная программа восстановления включает три этапа. Во-первых, мы должны подготовить инфраструктуру, так как люди не могут жить без воды и электричества. Второй этап — адресная помощь, мы выясняем потребности каждой семьи. Третье — вернуть жителей в свои дома. Нужно объяснить им, что здесь теперь безопасно», — сказал Кюйно журналистам.

Уже свыше миллиона человек вернулось в Алеппо из других провинций, а также из Иордании, Ливана и Турции. Население с большим пониманием относятся к тому, что работает еще не вся инфраструктура.

Новое заседание Совбеза

Совет Безопасности ООН собирается рассмотреть вопрос о применении химического оружия на территории САР. Теперь уже под председательством Великобритании.

«Мы рассмотрим вопрос химического оружия в Думе на заседании 2 августа», — заявила в среду на пресс-конференции глава постпредства Великобритании при ООН Карен Пирс.

Заметим, что прошлое заседание Совета Безопасности по данному вопросу в начале прошлого месяца под председательством Швеции закончилось ничем. Члены Совбеза так и не смогли договориться о единой позиции по этому вопросу.

Запад уже неоднократно обвинял Дамаск в химической атаке города Дума в Восточной Гуте 7 апреля, угрожая военными ударами. Россия в свою очередь опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной Сирийской арабской армией (САА). МИД РФ подчеркнул, что цель информационных «вбросов» о применении отравляющих веществ войсками САР — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Все доказательства того, что якобы правительственные войска применяли химоружие, были инсценировкой активистов «Белых касок».Тем не менее США, Великобритания и Франция, не дожидаясь результатов расследования, нанесли массированный ракетный удар по территории САР 14 апреля.