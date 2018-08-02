Импортозамещение по-кубански: груши из Питера, редиска из Израиля, парк от Галицкого

Кубань и «житница России» когда-то считались словами-синонимами, а пасторальные картинки - сценки из «Кубанских казаков» манили в благостные края туристов и гурманов. Теперь, увы, все не совсем так. Вернее, совсем не так, рассказывает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Шашечки или ехать

Краснодар – столица Кубани – начинается с аэропорта Пашковский, реконструкцию которого начали еще в 2012 году. Среди местных жителей несколько лет ходили страшилки, что Пашковский (который вообще-то является седьмым по пассажиропотоку в стране и вторым в Краснодарском крае после Сочи) могут и не достроить. Говорят, глава края Вениамин Кондратьев вынужден был даже обратиться к Владимиру Путину, попросив помощи в непростых вопросах затянувшейся реконструкции.

Однако достроили, и в 2017 году Пашковский даже установил рекорд за последние 10 лет — с момента вхождения аэропорта в холдинг «Базэл Аэро» Олега Дерипаски – обслужив более 3,5 млн человек. Сейчас идет реконструкция терминала, поэтому входить приходится через деревянные мостки. Правда, висят объявления, где просят извинить за неудобства.

На официальной стойке такси в здании аэровокзала интересуюсь, сколько стоит доехать до отеля (предварительно выяснила, что 40-минутная поездка дороже 500 рублей стоить ну никак не может). Девушка на стойке предлагает доехать за 800 рублей. Аналогичное предложение и у бомбил, которые плотными кучками обступают очумевших от перелета и жары пассажиров.

Звоню по заранее предложенному местными телефону такси, и уже через 5 минут таксист Тигран сажает меня в автомобиль и довозит до отеля всего за 320 рублей.

Контрасты Краснодара

Отели типа 2-3-х звезд недорогие, в пределах 2 тысяч рублей за сутки, но за удобства в виде балкона, выходящего на частные подворья и сараи, надо доплатить около тысячи. Обещанный и крайне нужный WiFi работает только на ресепшн и в кафе, ассортимент которого разнообразием не поражает.

В завтрак фиксированной стоимости 250 рублей входит либо одна сосиска с прохладной гречкой, куском булки с сыром либо колбасой без масла и двумя-тремя ломтиками огурца и помидора, либо аналогичный набор из двух блинов, либо яичница с чем-то типа куска колбасы. Одного такого завтрака хватило, чтобы переметнуться в городской общепит.

До центра города – улицы Красной – рукой подать, пешком минут 8-10. Радует обилие урн и чистота – может, как раз потому, что урн действительно много. Правда, на голову чуть не упал кусок штукатурки с заброшенного здания (а их на улице Северной, что ведет к Красной) немало. Но ведь не на голову упал, так что ладно.

Очень, очень много магазинов под названием «салон»: свадебный салон, салон красоты, салон причесок, салон ногтевого сервиса и даже модные мужские барбер-шопы.

А вот обычных продуктовых магазинов и лавочек, где по дороге можно купить бутылку воды или мороженое, почему-то очень мало.

А если они и есть, то на двери красуется табличка: «Воды, мороженого и сигарет нет». То есть именно того, что и надо прохожему в жару под 40.

И еще очень много булочных, плюшечных и прочих лавочек с хлебо-булочными изделиями, причем самого разного ранга: сетевых типа «Хлебные истории» или «Любо-кафе» - пафосных и дорогих, с мощными кондиционерами, вышколенными продавцами и довольно богатым меню – до явно только что открывшихся безымянных ИЧП, где пекут булки прямо на глазах. Впрочем, и там, и там неплохо: мило, прохладно и вкусно пахнет.

На улице Красной: от казаков до жуликов

Красная – главная улица столицы Кубани, протяженность – более 5 км. Красивая, вся в зелени, с множеством скамеек, тенистых уголков, местами превращающаяся в зеленый бульвар. На ней находятся самые известные памятники Краснодара: студентам (более известный как памятник Шурику и Лидочке из фильма Гайдая); Екатерине Второй в окружении казаков, которые постоянно около нее дежурят – и бронзовые, и живые; гуляющим собачкам; снова казакам, которые пишут письмо, разумеется, турецкому султану; опять казакам и горцам, сражавшимся на 1 Мировой войне; вообще казакам из Кубанского казачьего войска, а также маршалу Георгию Жукову около одноименного сквера.

Прямо на Красной находятся знаменитые Царские ворота, или Александровская триумфальная арка, построенные в 1888 году в псевдорусском стиле к визиту императора Александра III с августейшей семьей в Екатеринодар в 1888 году. В 1928 году ее разрушили, в 2008 году восстановили.

Да, там еще есть забавный памятник интеллигенту в шляпе и майке-алкоголичке с помидором в руках, сидящему на старом чемодане. Никаких табличек нет, но все прохожие садятся ему на колено и трут помидор. Я тоже села, а потом узнала, что это - произведение местного скульптора Владимира Золотухина, и называется он «Гость». Изначально предполагалось, что фигура гостя украсит площадь на городском автовокзале, но из-за его реконструкции для памятника пришлось искать новое место дислокации. Кстати, как выяснилось, «гость» держит не помидор, а кубанское яблоко сорта делишес.

Но вообще на юг все как-то приходит с опозданием. Например, бульвар на Красной плотно оккупировали настырные молодые люди в фирменных жилетках с надписями «Детские деревни».

Молодые люди окружают каждого прохожего и начинают, мило улыбаясь, заученно призывать к добру и благотворительности. Нет, они не собирают наличных денег, они просто рассказывают, тыкая пальцем в какие-то рекламные проспекты, что вот здесь и здесь можно зайти на их сайты и помочь бедным нуждающимся детям из детских домов. Просто в качестве доказательства того, что волонтер (молодые люди себя так называют) действительно свое отволонтерствовал, надо всего лишь написать свои паспортные данные в предложенном ими списке и позволить сфотографировать банковскую карту как идентификатор личности.

В Санкт-Петербурге и Москве эта афера была популярна около года назад, потом жуликов быстренько отсюда поперли, но вот в столице Кубани о них, похоже, пока мало кто слышал, в том числе и полиция. Однако доверчивые краснодарцы внимательно выслушивают «волонтеров», а некоторые даже достают бумажники.

В общем, на Красной есть что посмотреть. Она, правда, очень самобытная. А вот теперь – о яблоках и помидорах.

Кубанский кокос, бессмысленный и беспощадный

Побывать на Кубани в разгаре сезона и не попробовать местные дары природы – недопустимо! Поэтому я отправилась в магазины в поисках знаменитых краснодарских помидоров, персиков и прочей растительной радости.

Яблоки – красивые, пестрые, обработанные какой-то восковой дрянью - урожай прошлого, 2017 года, импорт. Персики – тоже яркие, но не пушистые, невкусные, откуда-то из Европы. Груши вообще добили – их в южную столицу России привезли … из Северной, то есть из Санкт-Петербурга! На берегах Невы, получается, груши растут, а на берегах Кубани – нет! Еще на выбор покупателей бананы, кокосы, апельсиновый рай и всякая экзотика. Белорусские, кажется, огурцы, израильская редиска, турецкий виноград… Ни в многочисленных краснодарских «Магнитах», ни в немногочисленных мелких лавочках, ни в редких супермаркетах «Табрис» классом чуть повыше «Магнитов» днем с огнем не найти местную кубанскую плодоовощную продукцию. Несмотря на самый сезон – начало августа, когда сады и поля житницы России, казалось бы, должны пухнуть от созревающих помидоров-огурцов-груш и прочих фруктов-овощей – в городских магазинах нет ни-че-го местного! Под редкими табличками «Кубанский продукт» удалось найти только малину от фермера стоимостью 165 рублей за коробочку, сливы (впрочем, не уверена, что местные) и мелкие, очень невкусные яблоки. Все остальное – импорт, причем в большинстве своем – урожая прошлого, 2017 года.

Знакомый уже мне таксист Тигран только рукой машет: он застал еще времена, когда кубанские поля действительно распирало от урожая. Тигран знает, что говорит – он работал водителем в совхозе под Краснодаром и помнит, как излишки урожая приходилось закатывать в землю трактором, потому что столько было ни съесть, ни продать. Знаменитые, самые вкусные в стране кубанские помидоры сейчас продают с рук только местные бабушки на улицах.

Вопрос: «Почему?!» - риторический. Тигран говорит, что последние лет 20 на полях невыгодно работать – как все развалилось после перестройки, так и не поднялось. Он ссылается на налоги, на то, что большую часть прибыли приходится отдавать, на то, что местные сельхозпроизводители подались кто куда, и золотые поля Кубани зарастают бурьяном. Плюс сетевой диктат: не берут местную продукцию, китайско-турецкий опт дешевле. Местное телевидение ежедневно рапортует о хороших урожаях – правда, только винограда и пшеницы. Первый идет на производство бодро развивающихся вин Фанагории, вторая – на экспорт и, видимо, те же булки и плюшки, которых так много в столице Кубани.

Меня можно было бы упрекнуть за то, что не подалась на местный рынок или просто плохо искала эти самые помидоры. Но все местные жители единодушно подтвердили: кубанских овощей и фруктов на торговых полках Кубани практически нет. Или к бабушкам, или на базар, или выращивай на своей грядке. Грустно и голодно в житнице России.

«Краснодарское зарядье»

В Краснодаре аж пять стадионов: «Динамо», «Краснодар», «Кубань», Ледовый дворец и стадион академии ФК «Краснодар». Они большие и красивые, просто удивительно, что городу не удалось отыграть здесь игры мундиаля. Говорят, что для положительной оценки FIFA не хватило каких-то пары тысяч мест.

Самый знаменитый теперь стадион – «Краснодар», который в 2016 году построил основатель всех «Магнитов» и хозяин футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий. Рядом со стадионом осенью 2017 года открылся, но до сих пор достраивается, самый знаменитый краснодарский парк - кстати, это первый масштабный городской парк, построенный в столице Кубани за последние 30 лет. Его иначе как «парком Галицкого» и не называют. На территории парка площадью почти 23 гектара находятся летний амфитеатр, сад (правда, деревья еще небольшие, неспособные дать тени), смотровая площадка, несколько фонтанов, которые зимой превращаются в каток, детская площадка, смешная шутиха с фонтанами, где воду надо добывать, качаясь на качелях-бревне или давя на бревно-насос.

В жару дети (да и взрослые) в восторге. Очень чисто, очень необычно, просторно и даже как-то космически. Например, песок на детской площадке - кварцевый, хрустальный, и даже деревья привезены из разных стран и подобраны так, чтобы цвели и зеленели круглый год. Всего, кстати, здесь высажено 2,3 тысячи деревьев, так что когда-нибудь зеленый шатер все же образуется. Парк уже называют образцом современной урбанистики даже те, кто в принципе против всего, в том числе и Галицкого.

Но есть и «но», которые в жуткую краснодарскую жару особенно раздражают. Повторяю, деревья еще не выросли, поэтому на залитом солнцем белом пространстве парка практически нет тени. Приходится прятаться под крышу амфитеатра или под своды того же стадиона, но там скучно и долго не просидишь.

Мало воды. Фонтаны есть, но их количество недостаточно для готовых уже просто упасть в лужу изнывающих от жары туристов.

И что особенно поражает – отсутствие кафе и даже просто ларьков, где можно посидеть, выпить кофе и передохнуть. Мне удалось найти одну-единственную тележку с водой по цене, вдвое превышающей общегородские, кофе в бумажных стаканчиках и сосисками в тесте.

Впрочем, строительство парка продолжается, здание ресторана уже почти готово. Деревья тоже когда-нибудь вырастут и дадут тень. А Галицкий – молодец.

Город контрастов

Меня пугали «быкующими» местными отморозками, которые чуть ли не в полном составе перебрались из станицы, подобной Кущевской, в южную столицу России, и теперь держат туристов и весь город в страхе. Я лично не видела отморозков – ну, правда, не видела. Нельзя же назвать отморозками местных пацанов «с района», которые искренне считают высшим шиком и крутизной сделать из старенькой «Лады», срезав рессоры, южный аналог спорт-кара, врубить на полную мощность какую-нибудь муру и гонять по улицам, общаясь с братанами через клаксоны?

Впрочем, вот свежее видео из Краснодара – банда хулиганов жестоко избивает и грабит случайного туриста.

Примечательно, что на улицах города особенно не гоняют, потому что в Краснодаре из-за протяженности улиц очень подолгу светофоры держат один цвет. Гаишников, правда, ни разу не видела, но тот же таксист Тигран сказал, что по городу установлено много видеокамер.

Ну, пиво пьют, но не нарочито, а реально в бумажных пакетах. Сидят в «макдоналдсах», ходят в кино, просто слоняются по городу. Может, конечно, где-нибудь на окраинах и страшно, но в центре – относительно спокойно. По крайней мере, не страшнее, чем в любом другом городе страны. Вот им бы еще помидоры свои выращивать, и Кубань расцветет так, как ей положено по статусу.