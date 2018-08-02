Сирия: в контролируемой США зоне активизировались боевики ИГ

Москва, 2 августа. В Сирии в контролируемом США районе Ат-Танфа активизировались боевики ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация), они пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дэйр-эз-Зора, сообщает в четверг Генштаб ВС РФ.

«В районах, прилегающих к зоне Ат-Танф, контролируемой американскими военнослужащими, отмечается увеличение групп боевиков ИГИЛ»1, — пояснил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской​​​.

Он отметил, что в настоящее время боевики совершают теракты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Дамаск. Рудской подчеркнул, что сирийские правительственные войска при помощи российской авиации своевременно выявляют и ликвидируют террористов.

Район Ат-Танфа в настоящее время контролируется США. Ранее Генштаб ВС РФ призвал Вашингтон ликвидировать военную базу в районе, а также предоставить гуманитарный доступ к лагерю беженцев «Рубкан».

1 Организация запрещена на территории РФ.