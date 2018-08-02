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Армия Сирии и ВКС России освободили границу с Иорданией | 2 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Армия Сирии и ВКС России освободили границу с Иорданией | 2 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Армия Сирии и ВКС России освободили границу с Иорданией. Nord Stream нашла способ строительства «Северного потока-2» в обход Дании. МЧС России ликвидировали пожар на полигоне ТБО в Смоленской области. Известны сроки строительства 2-й очереди космодрома «Восточный».
    14:40 2 Августа 2018
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    Армия Сирии и ВКС России освободили границу с Иорданией

    Армия Сирии и ВКС России освободили границу с Иорданией | 2 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Дамаск при поддержке ВКС России вернул контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра. В ходе операции сирийские правительственные войска полностью ликвидировали бандоформирования запрещенных в нашей стране террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Однако главным достижением сегодняшнего дня можно считать восстановление контроля над границей с Иорданией. Об этом сообщили в Генштабе вооруженных сил нашей страны. 

    Nord Stream нашла способ строительства «Северного потока-2» в обход Дании

    Армия Сирии и ВКС России освободили границу с Иорданией | 2 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В компании Nord Stream придумали, как избежать возможной блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» Данией. Специалисты разработали альтернативный маршрут «Северного потока-2» в обход страны. Он не потребует дополнительных инвестиций и новых разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней: при запуске проекта она составляет 9,5 млрд евро. Отметим, что далеко не все западные страны враждебно настроены к строительству российского газопровода, который сулит Европе стабильные поставки дешевого сырья.

    МЧС России ликвидировали пожар на полигоне ТБО в Смоленской области

    Армия Сирии и ВКС России освободили границу с Иорданией | 2 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Смоленской области ликвидировали возгорание на полигоне ТБО в Гагаринском районе. Действующую группировку пришлось увеличить до 68 человек и 24 единиц техники, включая два воздушных судна Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС. Для организации бесперебойной подачи воды к месту пожара, была проложена магистраль от ближайшей реки. Когда пожар был потушен, Роспотребнадзор провел замеры предельно допустимой концентрации вредных выбросов, превышения не обнаружено. Сегодня к сбору проб приступили специалисты Росприроднадзора.

    Известны сроки строительства 2-й очереди космодрома «Восточный»

    Армия Сирии и ВКС России освободили границу с Иорданией | 2 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Стали известны сроки строительства второй очереди космодрома «Восточный». Договор будет подписан в конце этого месяца, а непосредственно работы начнутся в сентябре. Стоимость строительства оценивается приблизительно в 40 млрд рублей. Проект предполагается осуществить в два этапа. Сначала будет создан стартовый комплекс, затем, в 2023-2025 годах, появится монтажно-испытательный блок для носителей семейства «Ангара».

     

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