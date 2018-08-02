Армия Сирии и ВКС России освободили границу с Иорданией | 2 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Армия Сирии и ВКС России освободили границу с Иорданией Дамаск при поддержке ВКС России вернул контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра. В ходе операции сирийские правительственные войска полностью ликвидировали бандоформирования запрещенных в нашей стране террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Однако главным достижением сегодняшнего дня можно считать восстановление контроля над границей с Иорданией. Об этом сообщили в Генштабе вооруженных сил нашей страны.

Nord Stream нашла способ строительства «Северного потока-2» в обход Дании В компании Nord Stream придумали, как избежать возможной блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» Данией. Специалисты разработали альтернативный маршрут «Северного потока-2» в обход страны. Он не потребует дополнительных инвестиций и новых разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней: при запуске проекта она составляет 9,5 млрд евро. Отметим, что далеко не все западные страны враждебно настроены к строительству российского газопровода, который сулит Европе стабильные поставки дешевого сырья.

МЧС России ликвидировали пожар на полигоне ТБО в Смоленской области Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Смоленской области ликвидировали возгорание на полигоне ТБО в Гагаринском районе. Действующую группировку пришлось увеличить до 68 человек и 24 единиц техники, включая два воздушных судна Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС. Для организации бесперебойной подачи воды к месту пожара, была проложена магистраль от ближайшей реки. Когда пожар был потушен, Роспотребнадзор провел замеры предельно допустимой концентрации вредных выбросов, превышения не обнаружено. Сегодня к сбору проб приступили специалисты Росприроднадзора.