Заявка на поглощение территории: эксперт оценил создание в Венгрии поста министра развития украинского Закарпатья

МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу в связи с «недружественными шагами» Будапешта в отношении Киева, говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Тридцать первого июля 2018 года в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения», — говорится в сообщении министерства.

Так, Киев заявил о неприемлемости последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые, по его словам, диссонируют с политикой Европейского союза. Дипломату Венгрии была вручена нота с требованием предоставить объяснения в связи с решением Будапешта о создании должности уполномоченного министра, который отвечает за развитие Закарпатской области и детских садов Карпатского бассейна, «поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины».

Противоречие со страной НАТО и ЕС

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что Украина может сколько угодно беситься, вызывать посла и строчить ноты протеста. Но это что-то из серии протеста российским лидерам за посещение Крыма без «разрешения» Киева.

«Если Россия для Украины — «страна-агрессор» и Украина является «форпостом Европы, защищающим ее от восточного варвара», а весь мир их поддерживает в этом (согласно украинской пропаганде), то Венгрия страна НАТО и ЕС. И противоречия с ней уже не оправдаешь «агрессией» и «оккупацией». И разрешить их так, чтобы не ущемить интересы Будапешта, нет никакой возможности. А главное — обойти эти противоречия тоже никак — ведь Венгрия ставит стальной заслон на пути Украины в ЕС и в НАТО. И дело тут даже не в пресловутом «языковом вопросе», вернее, не только в нем», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, Украине в НАТО ничего не светит, что и подтверждает Орбан. Венгерские политики реалисты и понимают, что интеграция Украины в ЕС и НАТО — это конфликт с Россией, который, возможно, нужен США, но точно не нужен Европе.

«И в отличие от страдающей тяжелой формой русофобии прямой американской марионетки Польши, Венгрия все же страна более самостоятельная и способна поставить реальный крест на европейских устремлениях Киева. Конечно, для Венгрии основное — это защита интересов венгров по всему миру, в том числе, в Закарпатье. При этом, в отличие от соседей — поляков, румынов и болгар, Венгрия ведет себя на территории своих интересов более напористо и нагло. Они уже давно раздают в Закарпатье свои паспорта, а это уже можно расценить как заявку на поглощение территории в перспективе», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт предупредил, что Украина рискует потерять территории, игнорируя проблемы в Закарпатской области.