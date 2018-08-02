Проедется в клетке: в Крыму оценили чувство юмора подаривших Порошенко путеводитель по полуострову

Петру Порошенко презентовали книгу-путеводитель по Крыму. Это следует из списка подарков, полученных украинским президентом за три последних года. Перечень обнародовала администрация главы Украины.

В списке подарков для Порошенко 358 наименований. Самые необычные из них — это путеводитель по Крыму, полученный от неизвестного дарителя, и книга «Самые мудрые советы на всяческие жизненные случаи», подаренная ее авторами. В основном же президенту Украины дарили картины, макеты и модели техники и вооружения, а также предметы, связанные с украинской историей и культурой.

Глава постоянной комиссии Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк оценил чувство юмора неизвестных дарителей, презентовавших Порошенко путеводитель по черноморскому полуострову, отделившемуся от Украины в 2014 году и вошедшему в состав России по итогам референдума.

«Ребята — молодцы. С чувством юмора у них все в порядке», — заметил крымский депутат, выразив надежду, что в преподнесенном путеводителе указаны Крымский мост, новый аэропорт, новые гостиницы, инфраструктурные объекты и объекты развлечения.

Правда, он тут же оговорился, что Порошенко вряд ли воспользуется эти путеводителем, потому что не рискнет приехать в Крым, даже если не будет переизбран на новый президентский срок.

«В качестве президента Порошенко, ясное дело, в Крым не поедет. Но и как частное лицо тоже побоится. Надо смотреть на вещи реально. В 2014 году Петр Алексеевич еле ноги из Крыма унес, а что будет после всего, что он сделал и сказал, — неизвестно. Может и не унести ноги. А, может, и проедется по Крыму и Донбассу, но в клетке», — считает Алексей Черняк.

По мнению крымского парламентария, если Порошенко не изберут на новый срок, то жить он будет не на Украине, а где-нибудь в США, и не то, что в Крым или Донбасс, даже в Киев постесняется заехать.

«Вы заметили, что Горбачев не ездит по России. А наследники Романовых, например, ездят по стране. Потому что им нечего стесняться. А Горбачеву, видимо, есть. Вот так и с Порошенко. Если не будет президентом, на Украину больше не сунется, потому что знает, что с ним может случиться после всего, что он натворил в этой стране», — добавил Алексей Черняк.

Напомним, в ходе референдума о статусе Крыма более 95% крымчан проголосовали за выход Крыма из состава Украины и воссоединении полуострова с Россией.

Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Крым вошел в состав России в результате открытого волеизъявления его жителей, что не противоречит Уставу ООН, утверждающему право наций на самоопределение.