Сирия: Дамаск при поддержке ВКС РФ вернул контроль над тремя провинциями

Дамаск, 2 августа. Руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Дамаск при поддержке ВКС РФ вернул контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра.

По словам Рудского, в ходе операции сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России полностью ликвидировали бандоформирования террористических организаций «Исламское государство»1 (запрещена в России) и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

«[Сирийские войска] установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.