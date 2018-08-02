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Сирия: Дамаск при поддержке ВКС РФ вернул контроль над тремя провинциями
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    Сирия: Дамаск при поддержке ВКС РФ вернул контроль над тремя провинциями

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    Сирия: Дамаск при поддержке ВКС РФ вернул контроль над тремя провинциями

    Дамаск, 2 августа. Руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Дамаск при поддержке ВКС РФ вернул контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра.

    По словам Рудского, в ходе операции сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России полностью ликвидировали бандоформирования террористических организаций «Исламское государство»1 (запрещена в России) и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

    «[Сирийские войска] установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Даръа и Эль-Кунейтра», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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