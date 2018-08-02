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Суд арестовал еще двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
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    Суд арестовал еще двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

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    Суд арестовал еще двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

    Ярославль, 2 августа. В Ярославле арестован десятый фигурант дела о пытках в ярославской колонии № 1.

    Заволжский районный суд Ярославля заключили под стражу на два месяца начальника по воспитательной работе отряда № 4 ярославской исправительной колонии № 1 Алексея Микитюка. Начальник по воспитательной работе будет находиться под стражей до 20 сентября.

    Ранее суд арестовал девятого подозреваемого по делу об избиении в ярославской колонии. Суд отправил под арест на два месяца младшего инспектора группы надзора ярославской колонии № 1 Алексея Андреева. Инспектор будет находиться под стражей до 20 сентября, передает «Газета.ru».

    Напомним, в середине июля в СМИ было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлено избиение заключенного ярославской колонии № 1. По данному факту было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

    Автор: Артем Никулин
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