«Северному потоку — 2» разработали маршрут в обход Дании

Вена, 2 августа. Компания Nord Stream 2, которая управляет проектом «Северный поток — 2», придумала, как обойти возможную блокировку строительства газопровода в Дании.

Член совета директоров компании Манфред Ляйтнер заявил, что специалисты разработали альтернативный маршрут «Северного потока — 2» в обход Дании. Он не потребует дополнительных инвестиций и новых разрешений.

«Мы разработали уже альтернативный маршрут. Nord Stream — 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта — она составляет 9,5 млрд. евро», — отметил Ляйтнер, выступая на пресс-конференции.

В конце июня премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген может заблокировать или отстрочить строительство участка газопровода «Северный поток — 2», который проходит по территории королевства. Он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень.

Отметим, что далеко не все западные страны враждебно настроены к строительству российского газопровода, который сулит Европе стабильные поставки дешевого сырья. Ранее вице-спикер бундестага Германии Томас Опперманн заявил, что «Северный поток — 2» является важным экономическим проектом, который не должен подвергаться санкциям.