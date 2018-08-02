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«Северному потоку — 2» разработали маршрут в обход Дании
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    «Северному потоку — 2» разработали маршрут в обход Дании

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    «Северному потоку — 2» разработали маршрут в обход Дании

    Вена, 2 августа. Компания Nord Stream 2, которая управляет проектом «Северный поток — 2», придумала, как обойти возможную блокировку строительства газопровода в Дании.

    Член совета директоров компании Манфред Ляйтнер заявил, что специалисты разработали альтернативный маршрут «Северного потока — 2» в обход Дании. Он не потребует дополнительных инвестиций и новых разрешений.

    «Мы разработали уже альтернативный маршрут. Nord Stream — 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта — она составляет 9,5 млрд. евро», — отметил Ляйтнер, выступая на пресс-конференции.

    В конце июня премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген может заблокировать или отстрочить строительство участка газопровода «Северный поток — 2», который проходит по территории королевства. Он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень.

    Отметим, что далеко не все западные страны враждебно настроены к строительству российского газопровода, который сулит Европе стабильные поставки дешевого сырья. Ранее вице-спикер бундестага Германии Томас Опперманн заявил, что «Северный поток — 2» является важным экономическим проектом, который не должен подвергаться санкциям.

    Автор: Антон Соколов
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