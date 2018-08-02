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Новости Сирии
Сирия при поддержке ВКС РФ полностью восстановила контроль над границей с Иорданией
Политика
Израиль атаковал боевиков в районе Голанских высот
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    Сирия при поддержке ВКС РФ полностью восстановила контроль над границей с Иорданией

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    Сирия при поддержке ВКС РФ полностью восстановила контроль над границей с Иорданией

    Дамаск, 2 августа. Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС РФ полностью восстановили контроль над границей с Иорданией, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «Полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей​​​», — заявил он.

    Кроме того, добавил Рудской, созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил Организации объединенных наций (ООН) в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ напомнил, что работа международных наблюдателей была приостановлена в 2012 году.   

    Автор: Дарья Смолина
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