Сирия при поддержке ВКС РФ полностью восстановила контроль над границей с Иорданией

Дамаск, 2 августа. Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС РФ полностью восстановили контроль над границей с Иорданией, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей​​​», — заявил он.

Кроме того, добавил Рудской, созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил Организации объединенных наций (ООН) в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ напомнил, что работа международных наблюдателей была приостановлена в 2012 году.