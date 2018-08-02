Бои на юго-западе Сирии велись только против ИГ и «Джебхат ан-Нусры» — Генштаб ВС РФ

Москва, 2 августа. Военные действия на юго-западе Сирийской Арабской Республики велись только против террористов «Исламского государства»1 и «Джебхат Ан-Нусры»1 (группировки запрещены в России), в районах, подконтрольных отрядам умеренной оппозиции, идет процесс примирения. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он подчеркнул, что боевые действия на юго-западе САР велись только против боевиков указанных экстремистских группировок.

В районах, контролируемых так называемой умеренной оппозицией, под руководством российских военных проведены мероприятия по примирению членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), уточнил он.

Рудской также добавил, что боевики смогли по собственному желанию либо воспользоваться амнистией, сдаться правительственным властям, либо выехать с родственниками в сирийскую провинцию Идлиб. При этом, указал он, подавляющее большинство членов нелегальных бандитских формирований решили остаться в своих населенных пунктах.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о ликвидации последнего оплота боевиков на юго-западе сирийской провинции Эль-Кунейтра.

1 Организация запрещена на территории РФ.