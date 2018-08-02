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«Окно возможностей для врага Украины»: в Киеве испугались ухода кораблей НАТО из Черного моря
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    «Окно возможностей для врага Украины»: в Киеве испугались ухода кораблей НАТО из Черного моря

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    «Окно возможностей для врага Украины»: в Киеве испугались ухода кораблей НАТО из Черного моря

    Киев, 2 августа. Военные корабли Североатлантического альянса в минувшую среду, 1 августа, ушли из Черного моря, что создает угрозу для Украины. Таким мнением в своем блоге поделился бывший крымский экономист Андрей Клименко.

    Как отметил эксперт, оставшиеся в черноморских портах корабли Военно-морских сил Румынии и Болгарии почти небоеспособны, а турецкий флот сконцентрировал свою группировку в Средиземном и Эгейском морях.

    «На самом деле, когда в Черном море нет кораблей НАТО — это всегда «окно возможностей» для врага Украины. Это не паника, а предупреждение о необходимость повышенного внимания к морю», — испугался Клименко.

    Ранее эксперт выразил опасения по поводу того, что российский десант якобы может высадиться в Одессе и Мариуполе.

    Группа кораблей НАТО 24 июля 2018 года прибыла в одесский порт для проведения совместных маневров Sea Breeze-2018 с военно-морскими силами Украины в Черном море. 

    Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова, комментируя военные учения Sea Breeze-2018, отмечала, что Украину вовлекают в опасные «игры с огнем».

    Напомним, руководство Украины взяло направление на сближение с НАТО с целью присоединения к военному блоку. В альянсе выражают готовность к взаимодействию с Киевом, но совершенно не торопятся принимать нового члена.

    Автор: Дана Балан
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