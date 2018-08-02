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Роскомнадзор проверит Burger King после скандала со «сбором данных» россиян
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    Роскомнадзор проверит Burger King после скандала со «сбором данных» россиян

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    Роскомнадзор проверит Burger King после скандала со «сбором данных» россиян

    Москва, 2 августа. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в следующем году проведет проверку международной сети ресторанов быстрого питания Burger King. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, проверка будет осуществлена в рамках закона «О персональных данных».

    Согласно приведенным данным, поводом для проверки стал скандал по поводу возможного сбора личных данных российских граждан.

    «Жалобы пользователей, находящиеся вне полномочий РКН, мы оформили и отправили коллегам в службу, ответственную за безопасность граждан России», — указано в сообщении Роскомнадзора. 

    В ведомстве также заверили, что деятельность Burger King будет проверена по всей строгости в 2019 году.

    Ранее появилась информация о том, что мобильное приложение Burger King тайно следит за пользователями. Оно также фиксирует все манипуляции, в том числе с банковскими картами.

    Автор: Тимур Румянцев
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