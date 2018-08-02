Въезд по Fan-ID, история СССР и Байкал: чем Россия привлекает иностранцев после ЧМ-2018

Берлин, 2 августа. Мундиаль стал только отправной точкой: страна продолжает попытки привлечь иностранных туристов, и преследует эту цель удивительными методами. Так считает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Автор статьи «Амбициозные туристические планы Путина» попытался разобраться, как изменился туристический имидж страны и поможет ли это российской экономике.

Никольская улица в Москве, по мнению автора, стала символом «карнавального духа» для болельщиков разных стран. Издание отмечает лояльное отношение к иностранным футбольным фанатам.

«Мэр Москвы Сергей Собянин внезапно заявил после краж светильников из пешеходной зоны: «Ничего страшного. Позже мы повесим новые светильники, а болельщики поедут домой с сувениром из Москвы». Видимо, расчет и идет на то, что иностранцы снова вернутся в Россию», — рассуждает автор.

Издание пишет: большая туристическая волна чемпионата мира по футболу потянет за собой много небольших туристических потоков в Россию из-за рубежа. Именно для этого было продлено действие Fan-ID — документа, который, по мнению защитников данных, требует слишком много информации от болельщика для посещения стадиона, но, с другой стороны — слишком мало, чтобы въехать на территорию России вообще.

По мнению издания, Россия хочет использовать так называемый «ветер» чемпионата для развития собственного обновленного имиджа. Издание приводит статистику: как сообщила кредитная компания, сотрудничающая с ФИФА, только американцы потратили во время чемпионата почти 60 миллионов долларов. Китайцы оставили 35 миллионов долларов в стране. Хотя и США, и Китай не участвовали в играх.

«Отдыхающие в России приносят доходы и создают рабочие места — это все, что может использовать страна в экономически трудное время. (…) Как сообщил Дмитрий Медведев, три миллиона иностранцев посетили города проведения чемпионата. Еще несколько лет назад он жаловался, насколько плохой сервис предлагается туристам. В то время он был президентом России», — пишет автор.

Издание отмечает, что российская туристическая отрасль долгое время не вызывала воодушевления из-за отсутствия инфраструктуры, плохих дорог и маленьких, но дорогих мотелей среднего класса.

«Даже многие россияне хотели избежать отпуска в своей стране, если они могли позволить себе Анталию или Шарм-эль-Шейх», — пишет издание.

Сейчас страна вкладывает средства в туристическую отрасль, в том числе — и в образование. По мнению автора, правительство надеется использовать четырехнедельный туристический поток чемпионата мира для увеличения посещений России туристами на 15% в 2019 году. Долгосрочный план предусматривает, что к 2025 году туризм составит шесть процентов ВВП, и для этого турпоток должен расти вдвое быстрее.

Автор также отмечает, что сложные отношения России и Запада долго ограничивали стимул европейцев путешествовать по этой стране. Тем не менее, рейтинг отдыхающих изменился в последние годы. Если раньше Германия была лидером по количеству туристов, въезжающих в Россию, то сейчас ее потеснил Китай. Влияет на это и близость к озеру Байкал.