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«Были и остаются элитой ВС РФ»: глава Крыма поздравил ВДВ с профессиональным праздником
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    «Были и остаются элитой ВС РФ»: глава Крыма поздравил ВДВ с профессиональным праздником

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    «Были и остаются элитой ВС РФ»: глава Крыма поздравил ВДВ с профессиональным праздником

    Симферополь, 2 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг поздравил с профессиональным праздником служащих Воздушно-десантных войск РФ, отметив, что ВДВ всегда были и остаются элитой ВС РФ.

    Соответствующую запись политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. Аксенов отметил, что из профессионального День ВДВ давно превратился в народный праздник, а служащие Воздушно-десантных войск по-прежнему занимают особое положение в российской армии.

    «Воздушно-десантные войска были и остаются элитой вооруженных сил. Это те подразделения, которые выполняют самые рискованные задачи, в том числе в мирное время», — написал он.

    «Были и остаются элитой ВС РФ»: глава Крыма поздравил ВДВ с профессиональным праздником

    Аксенов отметил, что именно десантники выполняли самые сложные боевые задачи во время Великой Отечественной войны, в Афганистане и других горячих точках.

    «Мы гордимся подвигами воинов-десантников, свято чтим память тех, кто отдал жизнь, защищая Родину, кто достойно, не щадя самой жизни, выполнял свой воинский долг», — подчеркнул Аксенов.

    Глава Крыма добавил, что сегодняшние десантники достойно продолжают традиции, а размещенное на полуострове подразделение ВДВ обеспечивает безопасность республики.

    Ранее в четверг, как передавала «Свободная пресса», с праздником личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил богатую историю ВДВ, которой по праву гордятся солдаты и офицеры.

    Автор: Василий Котов
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