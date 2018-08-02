Ректор МГИМО: Европейцы хотят изучать искусственный интеллект в России

Москва, 2 августа. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции по итогам приемной кампании в вузы в этом году отметил возросший интерес к магистратуре МГИМО у иностранных граждан. При этом 60% поступающих в магистратуру из-за рубежа — это жители Восточной и Западной Европы.

«Немало заявок от иностранных граждан на изучение искусственного интеллекта по программе, которую мы открыли в этом году, — отметил Анатолий Торкунов. — Также по-прежнему у зарубежных студентов популярны международные отношения, регионоведение, различные отрасли правоведения».

Особенности вузовской приемной кампании-2018 сегодня обсудили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов и ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев.

По информации Рособрнадзора, абитуриенты этого лета хуже всего знают биологию: более 17 % выпускников не набрали даже минимального количества баллов по результатам ЕГЭ. Кроме того, солидная доля оценок «неудовлетворительно» — среди сдававших обществознание (16,43%), химию (15,88%), информатику (11,51%) и историю (9,6%).