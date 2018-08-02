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Продажи АвтоВАЗа увеличились почти на 20% за семь месяцев
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    Продажи АвтоВАЗа увеличились почти на 20% за семь месяцев

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    Продажи АвтоВАЗа увеличились почти на 20% за семь месяцев

    Москва, 2 августа. Крупнейший производитель легковых автомобилей в России АвтоВАЗ за первые семь месяцев этого года реализовал 199 923 автомобиля Lada, что на 19,5 % выше показателя за аналогичный период прошлого года.

    Компания продала в июле 29 389 автомобилей Lada, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа. Самой популярной моделью Lada по итогам минувшего месяца осталось семейство Vesta. Почти девять тысяч автомобилей было продано в июле этого года, что на 38,5% выше результата за июль прошлого года.

    Также, отметили в компании, Lada Granta сохраняет свою позицию и лишь немного уступает Lada Vesta. В июле было продано более 7,5 тысяч автомобилей модели Granta .

    Продажи АвтоВАЗа увеличились почти на 20% за семь месяцев

    Автор: Дарья Смолина
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