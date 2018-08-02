Продажи АвтоВАЗа увеличились почти на 20% за семь месяцев

Москва, 2 августа. Крупнейший производитель легковых автомобилей в России АвтоВАЗ за первые семь месяцев этого года реализовал 199 923 автомобиля Lada, что на 19,5 % выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Компания продала в июле 29 389 автомобилей Lada, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа. Самой популярной моделью Lada по итогам минувшего месяца осталось семейство Vesta. Почти девять тысяч автомобилей было продано в июле этого года, что на 38,5% выше результата за июль прошлого года.

Также, отметили в компании, Lada Granta сохраняет свою позицию и лишь немного уступает Lada Vesta. В июле было продано более 7,5 тысяч автомобилей модели Granta .