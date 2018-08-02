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Политика
Косачев анонсировал встречу представителей Совфеда с американским сенатором
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    Косачев анонсировал встречу представителей Совфеда с американским сенатором

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    Косачев анонсировал встречу представителей Совфеда с американским сенатором

    Москва, 2 августа. Члены комитета Совфеда по международным делам и американский сенатор-республиканец Рэнд Пол проведут встречу в понедельник, 6 августа. 

    По словам главы комитета СФ Константина Косачева, в понедельник в 11.00 по московскому времени состоится встреча, в ходе которой ее участники обсудят перспективы двусторонних межпарламентских связей, а также вопросы российско-американских отношений. Косачев отметил, что российскую сторону также будут представлять первые заместители главы комитета — зампредседателя Владимир Лукин, Владимир Джабаров и экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

    Косачев анонсировал встречу представителей Совфеда с американским сенатором

    Напомним, несколько дней назад Косачев заявил, что российские власти готовы взаимодействовать с США по любым актуальным вопросам, несмотря на непредсказуемость американской политики в отношении России. 

    Автор: Тимур Румянцев
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