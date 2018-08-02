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Найдена гробница знатного египтянина эпохи Среднего царства
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    Найдена гробница знатного египтянина эпохи Среднего царства

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    Найдена гробница знатного египтянина эпохи Среднего царства

    Каир, 2 августа. Археологии из Египта и Австралии нашли в некрополе Бени Хасан усыпальницу знатного египтянина, жившего в XXI-XVII веках до нашей эры.

    Об этом рассказали в министерстве древностей Египта. Как говорится в сообщении ведомства в Facebook, саркофага на усыпальнице не было. Отмечается, что были найдены украшенные фресками комнаты, в одной из которых находилась гробница умершего.  

    Отмечается, что международная группа ученых начала раскопки еще в 2009 году. Исследователи рассказали, что гробница принадлежит знатному египтянину Ремочетни. Гробница находится на глубине 17,5 метра. По предположению экспертов, в одном из помещений находился саркофаг, который мог забрать в XIX веке британский египтолог Перси Ньюберри.

    В гробнице также были найдены керамические сосуды для еды. Исследователями обнаружены еще несколько комнат в гробнице момарха Бакета II с фресками. Некрополь Бени Хасан расположен в центральной части Египта.

    Найдена гробница знатного египтянина эпохи Среднего царства

    Автор: Алия Садыкова
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