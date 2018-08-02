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Ляшко пообещал коровой превратить Украину в Швейцарию
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    Ляшко пообещал коровой превратить Украину в Швейцарию

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    Ляшко пообещал коровой превратить Украину в Швейцарию

    Киев, 2 августа. Украина сможет достичь уровня жизни Швейцарии, если решит проблемы в селе. С таким заявлением выступил в четверг лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, которого впечатлила забота швейцарских властей о коровах.

    Он выложил в Facebook видео, на котором вертолеты доставляют воду альпийским коровам, и заявил, что на Украине такого внимания не удостаиваются даже люди.

    «В богатой Швейцарии воду коровам доставляют на вертолетах! А у нас ни к коровам, ни к людям не могут по-человечески относиться. Так и живем. Я верну корову в украинское село, тогда заживем, как Швейцарии», — пишет политик на своей странице в Facebook.

    Отметим, что Ляшко уже не первый раз критикует политику действующей власти на Украине. Как сообщало Федеральное агентство новостей, в июле лидер радикалов обрушился на Киев за постоянное ожидание денег от ЕС.  По его словам,  украинские власти развалили экономику в стране и превратили государство в «попрошайку».

    Автор: Антон Соколов
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