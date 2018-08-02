Москва не позволит: цель Трампа «сделать Америку великой» больше не достижима

По итогам очередного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва США, которое закончилось 1 августа, учетная ставка была сохранена на прежнем уровне 1,75—2% годовых.

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с комментариями относительно принятого решения не планировалось — его и не последовало. Поскольку из четырех анонсированных на текущий год повышений учетной ставки (federal funds rate) пока состоялось только две, а заседаний остается три: 25—26 сентября, 7—8 ноября и 18—19 декабря, — ситуация выглядит предсказуемой и, можно сказать, штатной.

Но является ли она таковой на самом деле?

«Долларовое выщелачивание» мировой экономики

Ответ на этот вопрос, по большому счету, может быть только отрицательным. Прежде всего, потому, что финансовые процессы развиваются не сами по себе, а в тесном взаимодействии с процессами экономическими, социальными и политическими. В случае доллара, выполняющего функции главной мировой валюты, внешние риски оказываются ничуть не ниже, а даже гораздо выше внутренних.

Поэтому, сколько бы ни заявлял действующий президент США о нежелательности дальнейшего повышения учетной ставки ФРС для американской экономики, логика обстоятельств при столкновении с логикой намерений, как всегда, оказывается сильнее.

Главная проблема заключается в том, что курс, который была выражен в предвыборном лозунге Дональда Трампа «Сделать Америку снова великой!», не может быть осуществлен и принести плоды мгновенно — с высокой долей вероятности, он вообще не может быть достижим.

Прежде всего, потому что Соединенные Штаты на протяжении почти полувека шли принципиально иным путем, и набранная ими «инерция движения» колоссальна. Данный факт объясняет не только отсутствие консенсуса внутри современного американского истеблишмента, но и то ожесточенное сопротивление, с которым сталкивается 45-й президент США на протяжении более чем полутора лет с момента своей инаугурации.

Говоря образным языком, еще со второй половины 60-х годов доллар по отношению к мировой экономике играл примерно ту же роль, что выщелачивающие агенты при подземной добыче полезных ископаемых: сначала он в виде «дешевых кредитов» закачивался в «банковские скважины», а потом, вместе с уже «растворенными» реальными активами, выкачивался обратно.

Технология данного процесса очень ярко, хотя и далеко не полно, описана в книге Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы», а своего пика эффективности он достиг в период 1989—1999 годов, когда в его зону действия попал Советский Союз и вся мировая социалистическая система. После этого «коэффициент возврата» стал резко падать, и уже в начале 2010-х годов опасно приблизился к единице, а если учитывать сопутствующие риски «техногенных катастроф», то вообще «ушел в минус».

Но, поскольку «производственная инфраструктура» такого «выщелачивания», известная под названиями «фининтерн» и «глубинное государство», никуда не делась и продолжала контролировать как сам процесс, так и связанные с ним потоки активов, конфликт стал неизбежен.

Война или кризис?

Возможных форм разрешения подобного конфликта всего две: либо война (мировая, гражданская и т. д.), либо кризис, причем обычно одна из них не отрицает, а дополняет другую, взаимодополняя как необходимые «плюсы», так и неизбежные «минусы». В разных исторических условиях рецепт подобного «коктейля» оказывается по-своему уникальным.

И сегодня Трампу в Америке, чтобы на деле осуществлять свою программу, приходится: а) снижать налоги; и б) повышать государственные расходы, то есть «принимать слабительное одновременно со снотворным». В результате образуется гигантский «кассовый разрыв», который частично заполняется тем самым Федрезервом, а частично — за счет «скандальной» внешней политики Трампа, которая уже получила название «монетизации глобального лидерства» и проводится в основном за счет союзников и партнеров США.

В такой ситуации повышение учетной ставки ФРС означало бы увеличение расходов Белого дома на обслуживание своих долгов, то же самое касается корпоративного долга и долга домашних хозяйств. При этом усиливаются риски обвала акций на фондовых рынках, но «обратной стороной медали» становится приток в Америку капиталов со всего мира и «сильный доллар», позволяющий сохранять более чем двукратное превышение американского потребления над производством.

Конечно, в таких условиях победоносная война, маленькая или даже не маленькая, выглядит практически идеальным рецептом. Но, что называется, «Москва не позволяет»: в условиях уже обозначенного военно-технологического превосходства РФ нейтрализация «российского фактора» в любых своих вариантах: от «майдана» до снятия санкций, — оказывается чересчур затратным и даже убыточным делом. Что делает еще сильнее американский внутриполитический конфликт.

После президентских выборов 2016 года, на которых Дональд Трамп сенсационно победил Хиллари Клинтон, следующим раундом этого конфликта станут промежуточные выборы 2018 года. На них сторонники прежнего курса США рассчитывают взять реванш. И вполне вероятное повышение учетной ставки ФРС на сентябрьском заседании должно сыграть им на руку, поскольку времени до голосования окажется достаточным, чтобы ощутимо ухудшить социально-экономическую ситуацию в Штатах и заставить сторонников Трампа отвернуться от него и от Республиканской партии, которую он представляет в качестве президента.

Иное дело, что такое решение может стать и «триггером» для схода лавины глобального системного кризиса, по своим потенциальным разрушительным последствиям заметно превосходящей не только крах 2008—2009 годов, но и Великую Депрессию.