Меню
Украина
Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на генпрокурора Украины
Политика
Израиль атаковал боевиков в районе Голанских высот
Следующая новость
Загрузка...

    Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на генпрокурора Украины

    154

    Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на генпрокурора Украины

    Киев, 2 августа. Бездействие украинской прокуратуры вынудило семью убитого журналиста Павла Шеремета подать в суд на Юрия Луценко. Генпрокурору придется ответить, почему законное требование супруги журналиста о признании произошедшего терактом, даже не было рассмотрено.

    Адвокат семьи Шеремета подал жалобу в Печерский районный суд Киева, пишут украинские СМИ. Родственники журналиста добиваются признания Алены Притулы, жены Шеремета, потерпевшей.

    «Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство… Преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности», — объясняет Притула, почему, по ее мнению, убийство должно расследоваться как теракт.

    Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. В его автомобиль была заложена бомба. Преступление не раскрыто, а осенью прошлого года Нацполиция засекретила все судебные решения по делу об убийстве журналиста.

    Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на генпрокурора Украины

    Европейская федерация журналистов ранее признала Украину худшей страной по эффективности расследования покушений на сотрудников СМИ.

    Автор: Федор Веснин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.