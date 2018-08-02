Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на генпрокурора Украины

Киев, 2 августа. Бездействие украинской прокуратуры вынудило семью убитого журналиста Павла Шеремета подать в суд на Юрия Луценко. Генпрокурору придется ответить, почему законное требование супруги журналиста о признании произошедшего терактом, даже не было рассмотрено.

Адвокат семьи Шеремета подал жалобу в Печерский районный суд Киева, пишут украинские СМИ. Родственники журналиста добиваются признания Алены Притулы, жены Шеремета, потерпевшей.

«Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство… Преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности», — объясняет Притула, почему, по ее мнению, убийство должно расследоваться как теракт.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. В его автомобиль была заложена бомба. Преступление не раскрыто, а осенью прошлого года Нацполиция засекретила все судебные решения по делу об убийстве журналиста.

Европейская федерация журналистов ранее признала Украину худшей страной по эффективности расследования покушений на сотрудников СМИ.