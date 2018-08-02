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Генсеку ОДКБ Хачатурову разрешили покинуть Армению
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    Генсеку ОДКБ Хачатурову разрешили покинуть Армению

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    Генсек ОДКБ Хачатуров может на время покинуть территорию Армении

    Ереван, 2 августа. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, обвиняемый в свержении конституционного строя в Армении, в ближайшее время может покинуть территорию страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Мариня Оганджанян.

    По ее словам, Юрий Хачатуров может покинуть территорию Армении на непродолжительный срок. Она также добавила, что мера пресечения, избранная судом в отношении Хачатуров, не является преградой для непродолжительных поездок.

    Напомним, 27 июля специальная следственная служба Армении предъявила Хачатурову обвинения в свержении конституционного стоя Армении в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года, когда он занимал пост начальника ереванского гарнизона Внутренних войск Армении. 31 июля суд в Ереване арестовал Хачатурова, однако потом отпустил под залог.

    Позднее в министерстве иностранных дел Армении заявили, что Ереван предложил государствам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.

    Автор: Артем Никулин
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