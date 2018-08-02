Громкое событие, за которым следит весь мир, произошло в Центральноафриканской Республике — там были убиты и ограблены три российских журналиста. К инциденту приковано внимание не только российской публики, потому как за ходом расследования следят и на Западе.

Власти ЦАР на самом высоком уровне всячески способствуют объективному разбирательству в нюансах случившейся трагедии. Руководство Центральноафриканской Республики прикладывает все возможные усилия для борьбы с террористическими формированиями. В частности, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, который на выборах 2016 года одержал уверенную победу, одним из главных пунктов своей программы обозначил укрепление безопасности страны.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что, несмотря на сложнейшую ситуацию в Центральноафриканской Республике и на то, что различные деятели пытаются еще больше раскачать ситуацию в этой стране, Фостен-Арканж Туадера предпринимает все усилия для того, чтобы стабилизировать обстановку и укрепить государственность ЦАР.

«Об этом свидетельствует в том числе и его работа с Россией. Я напомню, что ранее отечественная сторона в рамках заключенных договоренностей поставила ЦАР партию стрелкового вооружения и боеприпасов, там работают наши инструкторы. Также было подписано несколько двухсторонних соглашений», — напоминает Александр Асафов.

Критика в адрес Туадеры может быть обусловлена тем, продолжает собеседник агентства, что африканский политик решил сотрудничать с Россией.

«Мы видим, что через разные прокси-структуры на ситуацию пытаются влиять стандартными методами западных спецслужб. Мы видим, как ЦАР максимально демонизируется в СМИ, особенно в свете событий, которые произошли на последние несколько дней. Мы наблюдаем, как происходят «вбросы» в малоизвестные издания, которые моментально попадают в международную повестку.

Очевидно, что и сама республика, и ее лидер находятся под ожесточенным давлением. Я предполагаю, что это связано именно с его сотрудничеством с Россией. Могу предположить, что те силы, которые сражаются с Россией на других фронтах, решили ударить и туда», — резюмировал Александр Асафов.

Добавим, что Туадера прикладывает всевозможные усилия для восстановления экономики ЦАР. В рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 он публично заявил о том, что намерен привлекать в ЦАР инвесторов. Также он назвал Россию моделью успеха.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать о том, что Туадера не боится решать задачи, которые перед ним стоят, включая борьбу с терроризмом. Противостоя вооруженным бандформированиям, лидер ЦАР действует жестко. Параллельно с этим он стремится развивать экономику своего государства, привлекая иностранных инвесторов. Стоит отметить, что занимая пост президента, Туадера смог обеспечить экономический рост ЦАР.

Стоит особо подчеркнуть, что президент Центральноафриканской Республики имеет богатый опыт управленца — с 2008 года в 2013 он возглавлял правительство страны. Благодаря Тоадера республика стала участницей университета Евклида, международной межправительственной организации, которая занимается обучением чиновников. В свое время он окончил университеты в Банги и Абиджане, получил две докторских степени по математике — в Университете Лилль-1 и Университете Яунде. У африканского политика твое детей.