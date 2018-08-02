Рогозин рассказал о возможной реконструкции «Гагаринского старта» на «Байконуре» совместно с ОАЭ

Москва, 2 августа. Делегация государственной корпорации Роскосмос прибудет с визитом в ноябре этого года в Бахрейн по приглашению короля этой страны для обсуждения сотрудничества. Об этом в четверг рассказал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В ноябре мы принимаем приглашение короля Бахрейна и действительно летим туда, на большую аэрокосмическую выставку», — сообщил глава государственной корпорации.

Он выразил надежду, что переговоры пройдут плодотворно и эффективно.

Рогозин отметил, что на сегодняшний день количество стран, которые захотели приобрести «космический лоск», стремительно увеличивается.

Кроме того, он сообщил журналистам, что Объединенные Арабские Эмираты и Россия могут совместно реконструировать «Гагаринский старт» на космодроме «Байконур».

Ранее Рогозин рассказал о формировании в России лунной станции с системой бурения.