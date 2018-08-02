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Рогозин рассказал о возможной реконструкции «Гагаринского старта» на «Байконуре» совместно с ОАЭ
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    Рогозин рассказал о возможной реконструкции «Гагаринского старта» на «Байконуре» совместно с ОАЭ

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    Рогозин рассказал о возможной реконструкции «Гагаринского старта» на «Байконуре» совместно с ОАЭ

    Москва, 2 августа. Делегация государственной корпорации Роскосмос прибудет с визитом в ноябре этого года в Бахрейн по приглашению короля этой страны для обсуждения сотрудничества. Об этом в четверг рассказал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «В ноябре мы принимаем приглашение короля Бахрейна и действительно летим туда, на большую аэрокосмическую выставку», — сообщил глава государственной корпорации.

    Он выразил надежду, что переговоры пройдут плодотворно и эффективно.

    Рогозин отметил, что на сегодняшний день количество стран, которые захотели приобрести «космический лоск», стремительно увеличивается.

    Кроме того, он сообщил журналистам, что Объединенные Арабские Эмираты и Россия могут совместно реконструировать «Гагаринский старт» на космодроме «Байконур».

    Ранее Рогозин рассказал о формировании в России лунной станции с системой бурения.

    Автор: Дана Балан
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