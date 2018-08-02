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Россия занимает лидирующую позицию на Армейских международных играх — 2018
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    Россия занимает лидирующую позицию на Армейских международных играх — 2018

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    Россия занимает лидирующую позицию на Армейских международных играх — 2018

    Москва, 2 августа. Россия занимает первое место в общекомандном зачете Армейских международных игр — 2018 по итогам пяти дней соревнований, сообщили в министерстве обороны РФ.

    Лидирующую позицию Россия обеспечила себе за счет 13 первых мест и трех вторых мест на этапах конкурса, сообщил главный судья соревнований генерал-майор Александр Перязев.

    Второе место закрепилось за Китаем, который занял два первых места, восемь вторых и два третьих. Третье место занимает Казахстан, в зачете которого два первых и вторых места и три третьих. Далее за тройкой лидеров следуют: Белоруссия, Узбекистан, Иран, Армения и Египет.

    Перязев, пользуясь возможностью, поздравил десантников с Днем ВДВ. Он отметил, что в конкурсе «Десантный взвод» была напряженная борьба за лидерство. В итоге российская «крылатая пехота» заняла лидирующую позицию, второе место получили китайские десантники, а третье место поделили команды Ирана и Алжира.

    Армейские международные игры — 2018 проходят в подмосковном парке «Патриот». В соревнованиях принимают участие около 200 команд из более чем 30 стран мира.

    Автор: Дарья Смолина
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