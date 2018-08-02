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Умер известный британский актер Бернард Хептон
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    Умер известный британский актер Бернард Хептон

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    Умер известный британский актер Бернард Хептон

    Лондон, 2 августа. Ушел из жизни Бернард Хептон — популярный британский актер театра и кино. Артиста не стало 27 июля. Хептону было 92 года. 

    Причина смерти актера пока неизвестна.

    Популярность Хептону принесли роли в сериалах телеканала «Би-би-си», которые транслировались в 1970-х и 1980-х годах. Среди них особо известные «Тайная армия» и «Кольдиц». В первом он играл бельгийского бойца сопротивления, во втором  — немецкого коменданта. Кроме того, Хептон блестяще сыграл венгерского шпиона Тоби Эстергази в фильме «Шпион, выйди вон!»  — телеадаптации Джона Ле Карре.

    Сам же артист неоднократно заявлял, что «нечестивые иностранцы»  — это его конек, передает «Газета.ру».

    Напомним, несколько дней назад ушла из жизни актриса Московского театра имени М. Н. Ермоловой Наталья Кузнецова

    Автор: Тимур Румянцев
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