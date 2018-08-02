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Lada Priora стала вторым по популярности автомобилем десятилетия
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    Lada Priora стала вторым по популярности автомобилем десятилетия

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    Lada Priora стала вторым по популярности автомобилем десятилетия

    Москва, 2 августа. Отечественные автомобили Lada обошли иномарки в рейтинге самых популярных машин десятилетия, составленном Avito Авто. Второе место в списке заняла Lada Priora.

    Специалисты компании проанализировали данные онлайн-площадки для торговли автомобилями с 2009 года. Выяснилось, что чаще всего на Avito Авто заключались сделки по покупке автомобиля Lada 2114 Samara, средняя цена машины составила 133 500 рублей, сообщает пресс-служба компании.

    Lada 2114 Samara

    Легендарная Lada Priora заняла вторую строчку рейтинга, опередив такие популярные модели АвтоВАЗа, как «девятка», «десятка» и Kalina. Всего за 10 лет через Avito Авто было продано 558 800 автомобилей данной модели. Чаще всего «Приору» приобретали в Махачкале, Грозном и Самаре. Средняя цена модели за 10 лет составила 232 500 рублей, а наибольшим спросом (70%) пользовались седаны.

    По результатам исследования Avito, семь первых позиций в списке самых популярных машин, сделки по которым заключались через онлайн-площадку, занимают модели АвтоВАЗа. В рейтинг попала только одна иномарка. Ею оказался Ford Focus, расположившийся на восьмом месте.

    Ранее представители АвтоВАЗа рассказали, каким будет новый внедорожник, над созданием которого в настоящее время работают в компании.

    Автор: Василий Котов
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