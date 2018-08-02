Меню
Общество
Подмосковным пенсионерам помогут с трудоустройством
Политика
Российские сенаторы готовят закон о работе журналистов в горячих точках
Следующая новость
Загрузка...

    Подмосковным пенсионерам помогут с трудоустройством

    665

    Подмосковным пенсионерам помогут с трудоустройством

    Москва, 2 августа. Около трети людей предпенсионного возраста смогли найти работу благодаря центрам занятости населения. Как рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, из 1370 безработных этой возрастной категории удалось трудоустроить 341 человека (24,9%).

    Людям предпенсионного возраста (которым для выхода на пенсию по старости осталось два года) зачастую требуется переобучение, которое проводится в рамках программ активной политики занятости. Чаще всего женщины переучиваются парикмахера, оператора котельной, специалиста маникюра, мужчины — на водителя-погрузчика и охранника.

    Пенсионерам также помогают найти работу в центрах занятости. Чаще всего пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет принимают на работу в бюджетные учреждения в сфере здравоохранения.

    Всего в Московской области работают 46 центров занятости. С начала года на профессиональное обучение было направлено 3376 безработных, 2473 завершили его. Наиболее востребованными направлениями стали бухгалтерия, парикмахерское дело, а также профессии водителя погрузчика и кладовщика. Кроме того, безработных могут направить на курсы основ предпринимательской деятельности.

    Чтобы помочь жителям Подмосковья открыть свое дело, в центре занятости предлагают не только обучение, но и материальную помощь.

    «Безработный гражданин должен обратиться в центр занятости населения в соответствии с регистрацией по месту жительства и получить государственную услугу по содействию самозанятости. Ему может быть оказана единовременная финансовая помощь на организацию собственного дела в размере 58 800 рублей и на оформление документов в размене до 7500 рублей», — пояснила Фаевская РИАМО.

    Желающих заниматься бизнесом протестируют на способности к предпринимательству и проконсультируют в выборе направлений, подготовке бизнес-плана и т.д.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.