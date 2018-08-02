Подмосковным пенсионерам помогут с трудоустройством

Москва, 2 августа. Около трети людей предпенсионного возраста смогли найти работу благодаря центрам занятости населения. Как рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, из 1370 безработных этой возрастной категории удалось трудоустроить 341 человека (24,9%).

Людям предпенсионного возраста (которым для выхода на пенсию по старости осталось два года) зачастую требуется переобучение, которое проводится в рамках программ активной политики занятости. Чаще всего женщины переучиваются парикмахера, оператора котельной, специалиста маникюра, мужчины — на водителя-погрузчика и охранника.

Пенсионерам также помогают найти работу в центрах занятости. Чаще всего пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет принимают на работу в бюджетные учреждения в сфере здравоохранения.

Всего в Московской области работают 46 центров занятости. С начала года на профессиональное обучение было направлено 3376 безработных, 2473 завершили его. Наиболее востребованными направлениями стали бухгалтерия, парикмахерское дело, а также профессии водителя погрузчика и кладовщика. Кроме того, безработных могут направить на курсы основ предпринимательской деятельности.

Чтобы помочь жителям Подмосковья открыть свое дело, в центре занятости предлагают не только обучение, но и материальную помощь.

«Безработный гражданин должен обратиться в центр занятости населения в соответствии с регистрацией по месту жительства и получить государственную услугу по содействию самозанятости. Ему может быть оказана единовременная финансовая помощь на организацию собственного дела в размере 58 800 рублей и на оформление документов в размене до 7500 рублей», — пояснила Фаевская РИАМО.

Желающих заниматься бизнесом протестируют на способности к предпринимательству и проконсультируют в выборе направлений, подготовке бизнес-плана и т.д.