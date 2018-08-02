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Россия настроена серьезно: в США испугались российского «убийцы подлодок»
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    Россия настроена серьезно: в США испугались российского «убийцы подлодок»

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    Россия настроена серьезно: в США испугались российского «убийцы подлодок»

    Москва, 2 августа. Американские военные эксперты заподозрили Россию в разработке атомной беспилотной субмарины, которая способна уничтожить лодку противника, пишет издание Popular Mechanics.

    СМИ сообщают, что российский проект «Цефалопод» якобы появился еще в 2015 году, его стоимость оценили в 8 млрд рублей. Эксперты считают концепт «убийцей подлодок». 

    Военные аналитики поясняют, что «Цефалопод» хотят вооружить торпедами МТТ, пробивающими корпус вражеской субмарины. Специалисты опасаются, что российский проект будет мощнее и прочнее американского и получит усовершенствованные технологии «невидимости». 

    Субмарина может быть использована для конвоирования подводных ракетоносцев и охраны портов. Специалисты считают, что субмарины-беспилотники способны изменить морской бой. СМИ отметили, что не знают, на какой стадии находится российский проект. При этом «Россия серьезно настроена» на развитие беспилотного подводного флота, заключают эксперты.

    Автор: Юлия Шелковенко
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