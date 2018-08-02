Названы сроки строительства второй очереди космодрома «Восточный»

Москва, 2 августа. Стали известны сроки строительства второй очереди космодрома «Восточный». Ожидается, что договор будет подписан в конце этого месяца, а сами работы начнутся в сентябре.

«Подписание контракта состоится в конце августа, начало работ — в начале сентября», — пояснили РИА Новости в госкорпорации «Роскосмос».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин поручил начать в мае строительство второй очереди стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме «Восточный». Позже стало известно, что работы могут начаться в июне. Стоимость строительства оценивается приблизительно в 40 млрд рублей.

Проект предполагает осуществление двух этапов. Сначала будет создан стартовый комплекс, затем в 2023-2025 годах построят монтажно-испытательный для носителей семейства «Ангара».