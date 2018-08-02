Меню
Экономика
Названы сроки строительства второй очереди космодрома «Восточный»
Политика
Израиль атаковал боевиков в районе Голанских высот
Следующая новость
Загрузка...

    Названы сроки строительства второй очереди космодрома «Восточный»

    165

    Названы сроки строительства второй очереди космодрома «Восточный»

    Москва, 2 августа. Стали известны сроки строительства второй очереди космодрома «Восточный».  Ожидается, что договор будет подписан в конце этого месяца, а сами работы начнутся в сентябре.

    «Подписание контракта состоится в конце августа, начало работ — в начале сентября», — пояснили РИА Новости в госкорпорации «Роскосмос».

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин поручил начать в мае строительство второй очереди стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме «Восточный». Позже стало известно, что работы могут начаться в июне. Стоимость строительства оценивается приблизительно в 40 млрд рублей.

    Проект предполагает осуществление двух этапов. Сначала будет создан стартовый комплекс, затем в 2023-2025 годах построят монтажно-испытательный для носителей семейства «Ангара».

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.