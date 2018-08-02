Цементовоз раздавил девять человек в Китае, опубликовано видео с места ДТП

Пекин, 2 августа. На юге Китая девять человек погибли в крупном ДТП — опрокинувшийся цементовоз расплющил две легковушки. Трагедия произошла в уезде Хуэйдун провинции Гуандун днем в среду.

По информации китайских СМИ, водитель большегруза задержан, он дает показания полиции. В Twitter опубликовано видео с места ДТП.

9 were killed and 2 were injured after a truck overturned and fell on 2 cars in south China's Guangdong Province on August 1. Local police is investigating the cause of the accident. https://t.co/L532uFFhLM pic.twitter.com/vbajPS6x7b — China News 中国新闻网 (@Echinanews) August 2, 2018

Двое человек, получивших ранения, находятся в стабильном состоянии, отмечает «Газета.ru». По какой причине перевернулся цементовоз, пока неизвестно.