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Цементовоз раздавил девять человек в Китае, опубликовано видео с места ДТП
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    Цементовоз раздавил девять человек в Китае, опубликовано видео с места ДТП

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    Цементовоз раздавил девять человек в Китае, опубликовано видео с места ДТП

    Пекин, 2 августа. На юге Китая девять человек погибли в крупном ДТП — опрокинувшийся цементовоз расплющил две легковушки. Трагедия произошла в уезде Хуэйдун провинции Гуандун днем в среду.

    По информации китайских СМИ, водитель большегруза задержан, он дает показания полиции. В Twitter опубликовано видео с места ДТП.

    Двое человек, получивших ранения, находятся в стабильном состоянии, отмечает «Газета.ru». По какой причине перевернулся цементовоз, пока неизвестно.

    Автор: Федор Веснин
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