Власти Новокузнецка рассказали о судьбе стелы после ДТП с фурой

Новокузнецк, 2 августа. Власти Новокузнецка рассказали о судьбе стелы, поврежденной в страшном дорожно-транспортном происшествии с участием фуры.

Соответствующую информацию передает «Политэксперт» со ссылкой на данные, полученные от ведущего специалиста управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новокузнецка Марии Абдулиной.

Серьезное ДТП случилось накануне на въезде в город: водитель большегруза не справился с управлением транспортным средством и влетел в стелу, расположенную на улице Гончарова. Он получил смертельные травмы и скончался на месте. Кабина грузовика полностью уничтожена, а стела получила серьезные повреждения, экспертная оценка будет проведена после того, как оперативные службы и правоохранительные органы завершат свою работу.