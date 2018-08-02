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Общество
Власти Новокузнецка рассказали о судьбе стелы после ДТП с фурой
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    Власти Новокузнецка рассказали о судьбе стелы после ДТП с фурой

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    Власти Новокузнецка рассказали о судьбе стелы после ДТП с фурой

    Новокузнецк, 2 августа. Власти Новокузнецка рассказали о судьбе стелы, поврежденной в страшном дорожно-транспортном происшествии с участием фуры.

    Соответствующую информацию передает «Политэксперт» со ссылкой на данные, полученные от ведущего специалиста управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новокузнецка Марии Абдулиной.

    Серьезное ДТП случилось накануне на въезде в город: водитель большегруза не справился с управлением транспортным средством и влетел в стелу, расположенную на улице Гончарова. Он получил смертельные травмы и скончался на месте. Кабина грузовика полностью уничтожена, а стела получила серьезные повреждения, экспертная оценка будет проведена после того, как оперативные службы и правоохранительные органы завершат свою работу.

    «По завершению мероприятий будет произведена оценка состояния элементов знака, несущей способности конструкции, и по итогам этой оценки будет принято решение», — рассказала Абдулина.

    Автор: Ксения Пудовкина
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