Беременную канадку напоили моющим средством вместо кофе в McDonald’s

Оттава, 2 августа. Беременная канадка Сара Дуглас получила чистящее средство вместо кофе в кафе быстрого питания McDonald's. Об этом передает корпорация BBС News.

По имеющимся данным, жительница провинции Альберта на восьмом месяце беременности заказала кофе в McDonalds, после чего уехала на своем автомобиле. Однако спустя некоторое время женщина вернулась, поскольку вместо кофе с молоком ей налили моющее средство.

Девушка обратилась к менеджеру ресторана, который принес извинения и предложил бесплатно заменить напиток.

Как отметили в администрации заведения, работники чистили кофейную машину и забыли отключить трубку подачи молока от емкости с чистящим средством.

Дуглас заявила, что хорошо себя чувствует, но на всякий случай сходила на осмотр к доктору.

Напомним, в прошлом году житель Ростова-на-Дону потребовал у McDonald's 500 тыс. рублей за пролитый кофе.