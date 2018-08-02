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Беременную канадку напоили моющим средством вместо кофе в McDonald’s
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    Беременную канадку напоили моющим средством вместо кофе в McDonald’s

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    Беременную канадку напоили моющим средством вместо кофе в McDonald’s

    Оттава, 2 августа. Беременная канадка Сара Дуглас получила чистящее средство вместо кофе в кафе быстрого питания McDonald's. Об этом передает корпорация BBС News.

    По имеющимся данным, жительница провинции Альберта на восьмом месяце беременности заказала кофе в McDonalds, после чего уехала на своем автомобиле. Однако спустя некоторое время женщина вернулась, поскольку вместо кофе с молоком ей налили моющее средство.

    Девушка обратилась к менеджеру ресторана, который принес извинения и предложил бесплатно заменить напиток.

    Как отметили в администрации заведения, работники чистили кофейную машину и забыли отключить трубку подачи молока от емкости с чистящим средством.

    Дуглас заявила, что хорошо себя чувствует, но на всякий случай сходила на осмотр к доктору.

    Напомним, в прошлом году житель Ростова-на-Дону потребовал у McDonald's 500 тыс. рублей за пролитый кофе.

    Автор: Дана Балан
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