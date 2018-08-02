Жительницу ДНР приговорили к 11 годам тюрьмы за шпионаж

Донецк, 2 августа. Жительница Донецка передавала сведения о военнослужащих и военных объектах республики, сообщили в Генпрокуратуре ДНР. По данным ведомства, ее приговорили к 11 годам лишения свободы.

В декабре 2016 года на КПП «Майорск» дончанка добровольно согласилась сотрудничать с СБУ, говорится в сообщении Генпрокуратуры ДНР. В ходе расследования были найдены неопровержимые доказательства виновности женщины.

По данным ведомства, фигурантка уголовного дела снимала на телефон военные объекты республики. Женщина осознавала, что эти сведения будут использованы против ДНР, но все равно передавала данные СБУ.

В Донецке неоднократно предупреждали жителей республики о недопустимости сотрудничества с украинскими спецслужбами. Это квалифицируется как государственная измена, добавляли власти.