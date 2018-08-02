За яхту Ходорковского: ради чьих амбиций погибли российские журналисты в ЦАР

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике погибли трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Согласно опубликованной информации, съемочная группа занималась в ЦАР подготовкой материалов о российском присутствии в этой стране.

Неизвестные люди с оружием захватили журналистов где-то по дороге в населенный пункт Кага-Бандоро, кишащий исламистами из антиправительственной группировки «Селека», а затем убили.

Кто послал журналистов в ЦАР?

Официальное заявление российского МИД по данному инциденту раскрывает подробности пребывания Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР.

Согласно информации российского внешнеполитического ведомства, журналисты погибли еще 30 июля недалеко от города Сибю, расположенного в 300 километрах к северу от столицы ЦАР Банги на дороге в Кага-Бандоро. Погибшие имели при себе «только журналистские документы». В настоящий момент тела погибших уже доставлены в Банги.

МИД заявил также, что посольство России в ЦАР не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов. Таким образом, погибшие журналисты находились в ЦАР в неофициальном статусе, имея при себе минимальное количество документов, и никак не уведомили об этом посольство России в стране.

Так кто же тогда послал журналистов в страну, раздираемую гражданской войной? Ответ стал понятен уже к утру 1 августа.

Выяснилось, что журналисты попали в ЦАР по заданию так называемого «Центра управления расследованиями», который был создан на деньги бывшего олигарха Михаила Ходорковского, уехавшего из России и нынче проживающего в Лондоне. Оказалось, что Джемалю, Расторгуеву и Радченко было поручено найти в ЦАР следы пребывания «частных военных компаний из России».

Кто официально находится в ЦАР от имени РФ?

Впрочем, искать кого-либо в ЦАР, имея на руках минимум документов и полномочий, да еще пребывая безо всякой охраны, — мягко говоря, странная затея. Поскольку никакой «тайной операции», подразумевающий журналистские расследования, в ЦАР не наблюдается: российское присутствие в этой стране, как и в других случаях нахождения российских гражданских и военных специалистов за рубежом, осуществляется с согласия местных властей.

Об этом, кстати, гласит и заявление МИД России, которое было опубликовано еще 22 марта 2018 года:

«Откликаясь на соответствующую просьбу Президента ЦАР, российская сторона приняла решение об оказании Банги на безвозмездной основе военно-технической помощи. С согласия Комитета СБ ООН 2127 из наличия Министерства обороны России на нужды центральноафриканской армии в конце января — начале февраля с.г. поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. С ведома этого Комитета туда также командированы 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Данная помощь оказывается в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН в отношении этой страны. Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и, в конечном счете, нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта».

Как видим, присутствие российских специалистов на территории ЦАР не просто определяется двусторонними договорами между Россией и Центральноафриканской республикой (чего, в общем случае, уже достаточно для формализации таких действий по международному праву), но и снабжено отдельной резолюцией Комитета Совбеза ООН. Это подчеркивает и закрепляет международное согласие на такого рода действия со стороны России.

Таким образом, в отличие от Сирии, где действия нашей страны вызывает вящее недовольство стран Запада, в случае ЦАР, по крайней мере на официальном уровне, все находится в «зеленой зоне». Так как в Совбез ООН, принявший положительно решение по ЦАР, входят на постоянной основе США, Франция и Великобритания, являющиеся основными критиками российского внешнеполитического курса.

Cui prodest?

Конечно, кроме официальной позиции западных стран, присутствует и реальное недовольство. Так, анализируя материалы американской или французской прессы, а также репортажи британского ВВС, можно понять, что присутствие России в ЦАР не по душе правящим кругам ни одной из перечисленных стран.

В случае Франции мотивация ясна: ЦАР — это бывшая колония этой страны, и даже гуманитарная деятельность РФ там вызывает раздражение у французской элиты, до сих пор действующей в «колониальной» логике.

Для США мотивация несколько иная: американцам не нравится вообще никакая самостоятельная деятельность России на планете, и они хотели бы добиться максимальной изоляции нашей стране. При этом, кроме обычной борьбы за гегемонию, тут есть и элемент обычной зависти: Вашингтон обычно открыто вмешивается в дела других стран, при этом результатом таких действий становится не мир, а война. В то время как действия Москвы приводят к стабилизации и долговременному улучшению обстановки в зоне конфликта или кризиса.

Наконец, как часто бывало в истории, «гадит англичанка». Причем данный сюжет, который преследует Россию уже который век, в этом случае имеет и конкретного исполнителя — Михаила Ходорковского. Именно Ходорковский послал российских журналистов на мнимое «расследование».

Бывший обвиняемый в том числе за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также двух покушений на убийство бизнесмена Евгения Рыбина, до сих пор имеет политические амбиции в России, которые он пытался реализовать еще 16 лет назад. Правда, сегодня его надежды превратились в месиво пустых идей и действий, которые скорее напоминают банальную месть своей родине.

Ходорковскому был нужен рукотворный скандал — и он его создал. Если ты посылаешь людей побегать по минному полю — то они рано или поздно взорвутся на мине. Заказчик «журналистского расследования» прекрасно понимал это, но, похоже, для него жизни трех журналистов не имели никакого значения — они послужили лишь расходным материалом в его провокации.

Показательно даже то, что олигарх так и не оплатил возвращение тел погибших в Россию — это сделал неизвестный частный спонсор, тогда как бывший владелец ЮКОСа сэкономил даже на этом.

Получается, что трех российских журналистов сознательно отправили на убой — любой исход дела устраивал «организаторов». Как, впрочем, и западные элиты, для которых нахождение России в ЦАР — как кость в горле.

Крокодильи слезы

Конечно, в ближайшее время мы увидим крокодильи слезы на оппозиционных каналах и страницах «свободной прессы», услышим (впрочем, уже услышали) о «длинной руке Кремля», которая-де сгубила лучших сынов России.

Вероятно и то, что всевозможные «поборники гражданских прав» станут размахивать вопросом пребывания России в ЦАР с трибун различных форумов и конференций.

Однако главный факт останется неизменным — за гибель трех людей в Центральноафриканской республике отвечает тот, кто их туда послал и не защитил.