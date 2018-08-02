В Совфеде предложили присвоить украинскому боксеру Усику звание Героя Мира
Украинский боксер Александр Усик, отказавшийся от звания Героя Украины, публично раскритиковал власти своей страны за войну в Донбассе и призвал не разделять русских и украинцев.
«Если бы они [власти Украины] вернули мир в мою страну, если бы они подняли пенсии пенсионерам или дали улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки кричал [украинский лозунг «Слава Украине»]», — сказал Александр Усик во время своего выступления в киевском ТРЦ «Гулливер», посвященного его победе над российским боксером Муратом Гассиевым за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись интервью украинского боксера, в котором он говорит, что у него много поклонников в Крыму и России, и что он не разделяет украинцев и русских, для него они братья-славяне. А про тех, кто его критикует за выступление в России и отказ признавать Москву «агрессором», Александр Усик сказал, что они заводят его страну в тупик.
«Кричат «Слава Украине». А как они ее прославляют? Никак! Только загоняют в тупик», — заметил украинский боксер.
Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей российский сенатор Леонид Тягачев, возглавлявший Олимпийский комитет России в 2001-2010 годах, спорт изначально призван объединять народы, и многие спортсмены в России и на Украине переживают из-за того, что политика Киева разводит наши страны.
«Спортсмены против антироссийской пропаганды и политических разногласий, которые мешают им выступать на соревнованиях в России и прославлять свою страну. Александр Усик не побоялся сказать это открыто, не испугался пойти против лживой политики Киева, выступил за дружбу наших народов, мир в своей стране, и за это ему нужно присвоить звание Героя Мира», — сказал Леонид Тягачев.
По словам сенатора, Усик достоин Нобелевской премии Мира гораздо больше, чем ее был достоин американский президент Барак Обама.
«А, быть может, украинскому спортсмену надо присвоить награду еще выше. На сегодняшний день то, что он сделал, — это как первый полет в космос Юрия Гагарина. Его пример — уникальный. На него должны равняться, а не критиковать. Я как спортсмен, как министр спорта, как президент Олимпийского комитета, как сенатор, говорю огромное спасибо Александру за то, что он имеет такую силу и мужество сказать на весь мир, что пора заканчивать войну в Донбассе и конфликт между Украиной и Россией», — отметил Леонид Тягачев.