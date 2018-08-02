В Совфеде предложили присвоить украинскому боксеру Усику звание Героя Мира

Украинский боксер Александр Усик, отказавшийся от звания Героя Украины, публично раскритиковал власти своей страны за войну в Донбассе и призвал не разделять русских и украинцев.

«Если бы они [власти Украины] вернули мир в мою страну, если бы они подняли пенсии пенсионерам или дали улыбки тем, кто не улыбается, я бы 24 часа в сутки кричал [украинский лозунг «Слава Украине»]», — сказал Александр Усик во время своего выступления в киевском ТРЦ «Гулливер», посвященного его победе над российским боксером Муратом Гассиевым за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись интервью украинского боксера, в котором он говорит, что у него много поклонников в Крыму и России, и что он не разделяет украинцев и русских, для него они братья-славяне. А про тех, кто его критикует за выступление в России и отказ признавать Москву «агрессором», Александр Усик сказал, что они заводят его страну в тупик.

«Кричат «Слава Украине». А как они ее прославляют? Никак! Только загоняют в тупик», — заметил украинский боксер.

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей российский сенатор Леонид Тягачев, возглавлявший Олимпийский комитет России в 2001-2010 годах, спорт изначально призван объединять народы, и многие спортсмены в России и на Украине переживают из-за того, что политика Киева разводит наши страны.

«Спортсмены против антироссийской пропаганды и политических разногласий, которые мешают им выступать на соревнованиях в России и прославлять свою страну. Александр Усик не побоялся сказать это открыто, не испугался пойти против лживой политики Киева, выступил за дружбу наших народов, мир в своей стране, и за это ему нужно присвоить звание Героя Мира», — сказал Леонид Тягачев.

По словам сенатора, Усик достоин Нобелевской премии Мира гораздо больше, чем ее был достоин американский президент Барак Обама.